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        Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 22:47 Güncelleme: 24.01.2024 - 22:49
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        Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        İbrahim U. (40) idaresindeki 38 AIZ 368 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolu 40. kilometresinde İsmail Y. (32) kontrolündeki 38 KZ 492 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücülerle otomobildeki Bircan E. (34) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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