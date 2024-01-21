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        Kuzeyboru - Fenerbahçe: 1-3

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 18:19 Güncelleme: 21.01.2024 - 18:20
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        Kuzeyboru - Fenerbahçe: 1-3
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        SALON:Aksaray

        HAKEMLER:Koray Yılmazgil, İlknur Çakar

        KUZEYBORU: Wilhite, Merve Atlıer, Lopez, Begic, Büşra Kılıçlı, Gamze Kılıç (Sinem Bayazıt, Dilek Kınık, Tuğba İvegin Şenoğlu, İrem Çor, Liray Akpınar)

        FENERBAHÇE: Eda Erdem Dündar, Fedorovtseva, Meliha Diken, Aslı Kalaç, Drca, Stysiak (Gizem Örge, Cansu Çetin)

        SETLER: 19-25, 31-33, 25-22, 15-25

        SÜRE: 112 dakika (25, 38, 27, 22)

        Sultanlar Ligi'nin 16´ncı haftasında Kuzeyboru, sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu.

        DHA-Spor - Türkiye-Aksaray - Erkan ALTUNTAŞ

        2024-01-21 18:19:23

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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