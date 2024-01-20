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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig

        Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. hafta açılış mücadelesinde Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 38-25 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 15:43 Güncelleme: 20.01.2024 - 16:08
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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
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        Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. hafta açılış mücadelesinde Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 38-25 mağlup etti.

        Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 19-11 üstünlüğüyle tamamlandı.

        İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Kastamonu Belediyespor​​​​​​​, karşılaşmayı 38-25 kazandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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