Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. hafta açılış mücadelesinde Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 38-25 mağlup etti.

Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 19-11 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Kastamonu Belediyespor​​​​​​​, karşılaşmayı 38-25 kazandı.

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