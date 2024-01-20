Galatasaray'da Lucas Torreira hayalindeki takımı açıkladı!

"En büyük hayallerimden biri Boca Juniors'ta oynamak. Orada oynamak için ölüyorum. Riquelme ile temastayız ve bu ihtimalin yaklaştığını biliyorum çünkü uzun yıllardır Avrupa'dayım. Evde olmayı, aileme yakın olmayı özledim."

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"Bugün size bunu söylemem normal bir şey gibi görünüyor ama gençken Riquelme ile konuşmayı düşünmek imkansızdı. Bugün bunu yapabildiğim için mutluyum. Bir noktada bu olasılığın ortaya çıkacağını biliyorum, sadece rüyayı beslemeye devam etmeliyiz."