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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Pendikspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? - Beşiktaş Haberleri

        Pendikspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak. Peki Pendikspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm bilgiler ve muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2024 - 09:42 Güncelleme: 20.01.2024 - 09:42
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak. Pendik Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

        2

        Hakem Tugay Kaan Numanoğlu yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den ekranlara gelecek.

        3

        Ligde oynadığı 20 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 35 puanla 4. sırada girdi. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de oynadığı son 2 müsabakayı kazandı. Fernando Santos'un teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, Pendikspor'u mağlup etmesi halinde bu sezon ligde ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.

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        Siltaş Yapı Pendikspor ise tarihinde ilk defa mücadele ettiği Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmayı kazanamadı. Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 3'ünü kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, 16 puanla 19. basamakta yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

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        BEŞİKTAŞ'TA 8 EKSİK

        Siyah-beyazlı takımda 8 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Pendikspor karşısında forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamayacak. Sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Emrecan Uzunhan, Alex-Oxlade Chamberlain, Amir Hadziahmetovic de sahada olamayacak.

        Siyah-beyazlı takımda 8 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Pendikspor karşısında forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamayacak. Sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Emrecan Uzunhan, Alex-Oxlade Chamberlain, Amir Hadziahmetovic de sahada olamayacak.

        6

        MUHTEMEL 11'LER

        Pendikspor: Erdem, Serkan, Berkay, Alpaslan, Sequeira, Midtsjö, İbrahim Akdağ, Kappel, Romero, Gökcan, Erencan

        7

        Beşiktaş

        Mert Günok

        8

        Svensson

        9

        Tayyip Talha

        10

        Zaynutdinov

        11

        Umut Meraş

        12

        Demir Ege

        13

        Necip (Tayfur)

        14

        Gedson

        15

        Rashica

        16

        Semih

        17

        Cenk

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