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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor 4 büyüklerin faaliyet raporları açıklandı: İşte en çok kar eden takım! - Trabzonspor Haberleri

        4 büyüklerin faaliyet raporları açıklandı: İşte en çok kar eden takım!

        Süper Lig'in dört büyük kulübünün 2023/2024 sezonunun ilk 6 ayının faaliyet raporları açıklandı. Dört takım arasında kar elde eden iki kulüp bulunurken diğer iki kulüp zarar etti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.01.2024 - 11:47 Güncelleme: 20.01.2024 - 11:47
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        İşte en çok kar eden takım!
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        Trendyol Süper Lig'in "dört büyüğü" olarak adlandırılan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, sezonun ilk 6 ayının faaliyet raporlarını açıkladı.

        Fenerbahçe, ilk 6 ayda 663 milyon TL kar elde ederek listenin başında yer aldı.

        BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR EKSİDE

        Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışında olan Galatasaray ise ilk 6 aylık dönemde 34 milyon TL kar elde etti.

        Sezona bolca transfer yaparak giren ancak Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzak kalan ve Avrupa'ya veda eden Beşiktaş 459 milyon TL zarar açıklarken, Trabzonspor'da 6 aylık bu süreçte tam 854 milyon TL'lik zarar açıkladı.

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