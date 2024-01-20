Almanya'yı karıştıran Bursa plakalı araç: Tramvay yolunu kapattı, seferler durdu Almanya'nın Düsseldorf şehrinde tramvay yoluna hatalı park edilen Bursa plakalı otomobil seferlerin durmasına neden oldu.

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde Bursa plakalı otomobil krize neden oldu.

Hatalı bir şekilde tramvay yoluna park edilen araç, tramvay seferlerinin durmasına neden oldu.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Worringer sokağındaki tramvay yolunu kapatan araç, 704 numaralı tramvayın geçmesine engel olunca trafik de bir süre aksadı.

* Haberin görseli İHA'nın videosundan servis edilmiştir.