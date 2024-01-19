Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Niğde'de trafik kazasında ölen polis memurunun cenazesi Aksaray'da toprağa verildi

        Niğde'de trafik kazasında yaşamını yitiren polisi memuru Sabri Turhan'ın cenazesi, memleketi Aksaray'da defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 17:52 Güncelleme: 19.01.2024 - 17:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de trafik kazasında ölen polis memurunun cenazesi Aksaray'da toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'de trafik kazasında yaşamını yitiren polisi memuru Sabri Turhan'ın cenazesi, memleketi Aksaray'da defnedildi.

        Merkez ilçeye bağlı Armutlu köy mezarlığına getirilen Turhan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

        Cenaze namazına ailenin yakınlarının yanı sıra Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu da katıldı.

        Sabri Turhan'ın kullandığı 51 AS 573 plakalı hafif ticari araç, dün Niğde-Aksaray kara yolu Altunhisar mevkisinde, S.A. idaresindeki traktörün arkasına takılı tarım aletine çarpmış, Turhan olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        Turhan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki törenin ardından Aksaray'a gönderilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Hedefimiz savunmada tam bağımsız Türkiye"
        "Hedefimiz savunmada tam bağımsız Türkiye"
        Öğretmenlere kaşıkla velilere kepçeyle zam
        Öğretmenlere kaşıkla velilere kepçeyle zam
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Avukat evinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü! 14 yaşındaki oğlu gözaltında!
        Avukat evinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü! 14 yaşındaki oğlu gözaltında!
        İşte Türkiye'nin 49. 'milli parkı'
        İşte Türkiye'nin 49. 'milli parkı'
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Borçlarını ödeyen 43 kişiyi icraya verdiler!
        Borçlarını ödeyen 43 kişiyi icraya verdiler!
        Bosna Hersek'teki Osmanlı hatırası
        Bosna Hersek'teki Osmanlı hatırası
        Komiser aile katliamı yaptı: 3 ölü!
        Komiser aile katliamı yaptı: 3 ölü!
        Sulama göletinde bulundu
        Sulama göletinde bulundu
        Gidişleri kadar dönüşleri de zorlu süreç
        Gidişleri kadar dönüşleri de zorlu süreç
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        "İstikbal göklerdedir"
        "İstikbal göklerdedir"
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        İlk Türk astronot dünya basınında
        İlk Türk astronot dünya basınında
        Yıldızlar gecesi!
        Yıldızlar gecesi!
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var

        Benzer Haberler

        Kazada ölen polis, Aksaray´da toprağa verildi
        Kazada ölen polis, Aksaray´da toprağa verildi
        Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun yolcu...
        Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun yolcu...
        Aksaray'da 2023'te İŞKUR aracılığıyla 7 bin 618 kişi işe yerleşti
        Aksaray'da 2023'te İŞKUR aracılığıyla 7 bin 618 kişi işe yerleşti
        ÖZEL: KİMSE VATAN EVLATLARINI SAVUNMASIZ BIRAKIP, SONRA DA BİZE SORU SORMAY...
        ÖZEL: KİMSE VATAN EVLATLARINI SAVUNMASIZ BIRAKIP, SONRA DA BİZE SORU SORMAY...
        Özel: Kimse vatan evlatlarını savunmasız bırakıp, sonra da bize soru sormay...
        Özel: Kimse vatan evlatlarını savunmasız bırakıp, sonra da bize soru sormay...
        CHP Genel Başkanı Özel, Aksaray'da konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Aksaray'da konuştu: