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        Haberler Gündem Politika Son dakika: AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor! AK Parti İstanbul adayları kim?

        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor

        AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi olarak açıklanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2024 - 12:04 Güncelleme: 20.01.2024 - 12:21
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        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler seçimlerinde, İstanbul ilçelerinin belediye başkan adaylarını tanıtacak.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.00'te İstanbul ilçe adaylarının tanıtım toplantısına katılacak.

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Murat Kurum'un adaylığı 7 Ocak'taki toplantıda açıklamıştı. 18 Ocak'ta da Ankara ve İzmir dahil bütün büyükşehir ve il belediye başkan adaylarının tanımı tamamlanmıştı.

        39 İLÇEDE ADAYLAR BELLİ OLDU

        Habertürk'ün edindiği bilgiye göre, AK Parti'nin İstanbul'un 39 ilçesindeki belediye başkan adayları da belli oldu. Bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek toplantıda adaylar tek tek tanıtılacak.

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        AK Parti'nin İstanbul ilçelerinde aday göstereceği isimler şöyle:

        Adalar: Sina Şen

        Arnavutköy: Mustafa Candaroğlu

        Ataşehir: Mustafa Naim Yağcı

        Avcılar: Abdullah Küçükoğlu

        Bahçelievler: Hakan Bahadır

        Bakırköy: Ali Talip Özdemir

        Bayrampaşa: İlknur Kovaç

        Bağcılar: Abdullah Özdemir

        Başakşehir: Yasin Kartoğlu

        Beykoz: Murat Aydın

        Beylikdüzü: Mustafa Günaydın

        Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız

        Beşiktaş: Serkan Toper

        Büyükçekmece: Recep Erol

        Esenler: Tevfik Göksu

        Esenyurt: Hamit Öncü

        Eyüpsultan: Deniz Köken

        Fatih: Mehmet Ergün Turan

        Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta

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        Güngören: Bünyamin Demir

        Kadıköy: Veli Arslan

        Kartal: Hüseyin Karakaya

        Kağıthane: Mevlüt Öztekin

        Küçükçekmece: Aziz Yeniay

        Maltepe: Kadem Ekşi

        Pendik: Ahmet Cin

        Sancaktepe: Şeyma Döğücü

        Sarıyer: Hüseyin Coşkun

        Silivri: Volkan Yılmaz

        Sultanbeyli: Ali Tombaş

        Sultangazi: Abdurrahman Dursun

        Tuzla: Şadi Yazıcı

        Zeytinburnu: Ömer Arısoy

        Çatalca: Mesut Üner

        Çekmeköy: Ahmet Poyraz

        Ümraniye: İsmet Yıldırım

        Üsküdar: Hilmi Türkmen

        Şile: İlhan Ocaklı

        Şişli: Gökhan Yüksel

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