Son dakika: AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor! AK Parti İstanbul adayları kim?

Son dakika: AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor! AK Parti İstanbul adayları kim?

AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi olarak açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler seçimlerinde, İstanbul ilçelerinin belediye başkan adaylarını tanıtacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.00'te İstanbul ilçe adaylarının tanıtım toplantısına katılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Murat Kurum'un adaylığı 7 Ocak'taki toplantıda açıklamıştı. 18 Ocak'ta da Ankara ve İzmir dahil bütün büyükşehir ve il belediye başkan adaylarının tanımı tamamlanmıştı.

39 İLÇEDE ADAYLAR BELLİ OLDU Habertürk'ün edindiği bilgiye göre, AK Parti'nin İstanbul'un 39 ilçesindeki belediye başkan adayları da belli oldu. Bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek toplantıda adaylar tek tek tanıtılacak. REKLAM AK Parti'nin İstanbul ilçelerinde aday göstereceği isimler şöyle:

Adalar: Sina Şen Arnavutköy: Mustafa Candaroğlu Ataşehir: Mustafa Naim Yağcı Avcılar: Abdullah Küçükoğlu Bahçelievler: Hakan Bahadır Bakırköy: Ali Talip Özdemir Bayrampaşa: İlknur Kovaç Bağcılar: Abdullah Özdemir Başakşehir: Yasin Kartoğlu Beykoz: Murat Aydın Beylikdüzü: Mustafa Günaydın Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız Beşiktaş: Serkan Toper Büyükçekmece: Recep Erol Esenler: Tevfik Göksu Esenyurt: Hamit Öncü Eyüpsultan: Deniz Köken Fatih: Mehmet Ergün Turan Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta REKLAM Güngören: Bünyamin Demir Kadıköy: Veli Arslan Kartal: Hüseyin Karakaya Kağıthane: Mevlüt Öztekin Küçükçekmece: Aziz Yeniay Maltepe: Kadem Ekşi Pendik: Ahmet Cin Sancaktepe: Şeyma Döğücü Sarıyer: Hüseyin Coşkun Silivri: Volkan Yılmaz Sultanbeyli: Ali Tombaş Sultangazi: Abdurrahman Dursun Tuzla: Şadi Yazıcı Zeytinburnu: Ömer Arısoy Çatalca: Mesut Üner Çekmeköy: Ahmet Poyraz Ümraniye: İsmet Yıldırım Üsküdar: Hilmi Türkmen Şile: İlhan Ocaklı Şişli: Gökhan Yüksel