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        Kuzeyboru, Fenerbahçe karşısında galibiyet hedefliyor

        Sultanlar Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, sahasında konuk edeceği Fenerbahçe maçına iddialı hazırlanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 12:14 Güncelleme: 20.01.2024 - 12:15
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        Kuzeyboru, Fenerbahçe karşısında galibiyet hedefliyor
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        Sultanlar Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, sahasında konuk edeceği Fenerbahçe maçına iddialı hazırlanıyor.

        Kuzeyboru, yarın saat 15.30'da  Aksaray Spor Salonu´nda Fenerbahçe´yi konuk edecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Kuzeyboru'da açıklamalarda bulunan başantrenör Mehmet Nuri Bedestenlioğlu, şunları söyledi:

        "Kuzeyboru takımında çıta yükseldi. Gayet kuvvetli bir takımımız var. Bu yıl ilk 4 'teki takımların rakibi olduk. Hedefimiz sonuna kadar mücadele edip kazanmak. Hata sayımızı aşağıda tutarsak ve iyi servis atarsak maçı kazanacağımızı düşünüyoruz. Bunun için bütün çalışmalarımız bu yönde gidiyor. Tuğba Şenoğlu haricinde, tam takım sahaya çıkacağız. Tuğba ise maça yetişebilir. Takım olarak maça hazırız."

        MAÇA İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE YOĞUN TALEP VAR

        Kuzeyboru Aksaray için büyük bir şans olduğunu belirten Bedestenlioğlu, ''Çünkü Türkiye ve dünyanın en zorlu liglerinin en güçlü takımları buraya geliyor. Onlarla mücadele ediyoruz. Mücadeleyi bu seviyeye çıkardığımız için de mutluyuz. Bu durumdan Aksaray seyircisinin de mutlu olduğunu düşünüyorum. Onlar da zevk alarak taktir ettiklerini bizlere hissettiriyorlar. Gerçekten çok farklı bir seyircimiz var. Bundan da çok gurur duyuyoruz. Başka şehirlerde seyirci bir kimlik edinmek için taraf olurken, bizim seyircimiz gerçekten bizi seviyor. Bu durumdan takım da çok mutlu. Bunun karşılığını vermek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sadece Aksaray için değil, İç Anadolu bölgesi için de büyük bir şans. Niğde, Konya, Nevşehir ve Kayseri´den birçok kişi benden bilet talep ediyor. Bu da büyük bir kitleye ulaştığımız için bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.

        HEDEFİMİZ BU YIL AVRUPA

        Bu yıl hedeflerinin Avrupa olduğunu ifade eden Bedestenlioğlu, ''Bir şekilde mutlaka Avrupa´da olmalıyız. Aksaray´a Avrupa takımlarını da getirmeliyiz. Bunun bilincindeyiz. Yolun çoğunu kat ettik. İlk yarı özellikle bizim için çok iyi gitti. İkinci yarı deplasman sayımız biraz fazla. Buna rağmen takımımız daha fazla yerine oturdu. Fenerbahçe ligin bana göre en güçlü takımı ve çok zor bir maç. Ama biz de iyi bir takımız. Hata sayımız az olursa sonucun iyi olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe´de olimpiyat görmüş 8 oyuncu var. Bizde ise 2 tane. Bunun için hatasız oyun oynamak lazım. Başarırsak maçı kazanırız" diye konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Kuzeyboru takımının antrenmanından görüntüler

        - Başantrenör Mehmet Nuri Bedestenlioğlu´nun oyuncuları çalıştırması

        - Takımın Fenerbahçe maçına hazırlanması 

        - Mehmet Nuri Bedestenlioğlu´nun açıklaması

        DHA-Spor - Türkiye-Aksaray - Erkan ALTUNTAŞ

        2024-01-20 12:14:07

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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