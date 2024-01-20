Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Giresun, Erzurum ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya kesimi, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Eskişehir, Erzurum ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Marmara (Bilecik hariç), Kuzey Ege kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği, kent genelinde öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki 9 kent için "sarı" alarm verdi! Yağışların, Marmara (Bilecik hariç), Kuzey Ege kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul Valiliği, kent genelinde öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

İZMİR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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KOCAELİ: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE: 7, Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ: 6, Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR: 14, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.

DENİZLİ: 17, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu.

MANİSA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu.

ADANA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

ANTALYA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

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HATAY: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

ISPARTA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 12, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

KONYA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.

YOZGAT: 11, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu.

BOLU: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

DÜZCE: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU: 10, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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ZONGULDAK: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

SAMSUN: 21, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT: 16, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

TRABZON: 17, Parçalı ve çok bulutlu.

ERZURUM: 4, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

KARS: 5, Parçalı ve çok bulutlu.

MALATYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu.

VAN: 6, Parçalı ve çok bulutlu.

DİYARBAKIR: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

GAZİANTEP: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

SİİRT: 12, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu.

ŞANLIURFA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

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