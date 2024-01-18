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        Haberler Gündem Güncel Baraj doluluk iski | İSKİ grafikli 19 Ocak güncel baraj doluluk oranları, baraj doluluk oranı ne oldu?

        İSKİ'den açıklama geldi! Barajlar o veriye çok yakın!

        Yurdu vuran kuraklık, mega kentte geçen yıl 11 Kasım'da, tam iki ay önce barajlardaki doluluk oranının yüzde 16.18'e kadar düşmesine neden olmuştu. İSKİ, geçen yıl 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve 2 aydır aralıklarla süren sağanağın ardından, 19 Ocak Cuma bilançosunu açıkladı. İşte o veri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 09:59 Güncelleme: 19.01.2024 - 09:51
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        İSKİ açıkladı: Barajlar o veriye çok yakın!
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        Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. 11 Kasım 2023'te Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürüyor.

        11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ

        İstanbul'da yağmurlu günlerden önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 59.10'a çıkmıştı.

        19 OCAK BİLANÇOSU YÜZDE 59.29

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        Bir haftadır aralıklarla sağanak yağış alan İstanbul'da, bu sabah barajların doluluk oranı yüzde 59.29 olarak ölçüldü ve yüzde 60 dilimine daha da yaklaştı.

        BU HAFTA SAĞANAK BEKLENİYOR

        Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre bu hafta da İstanbul'da aralıklarla sağanak yağış bekleniyor.

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