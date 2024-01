Haberler Kültür-Sanat Sinema Kadınların başrolde olduğu 15 unutulmaz komedi filmi

Erkekler Sarışınları Sever (1953)

(Gentlemen Prefer Blondes)



Lorelei Lee (Marilyn Monroe) ve Dorothy Shaw (Jane Russell), müzikallerde çalışan iki oyuncudur. Mücevherleri çok seven Lorelei, zengin erkeklerden hoşlanır. Dorothy ise zengin olup olmamalarından ziyade erkeklerin çekicilikleriyle ilgilenir. Lorelei, zengin nişanlısı Gus ile Fransa’da evlenmeyi planlar. Ama Gus’ın babası evliliklerine karşıdır, birlikte yurt dışına çıkmalarını yasaklamıştır. Gus’ın maddi desteğini alan Lorelei, Dorothy ile birlikte Fransa’ya gider. Nişanlıların amacı orada buluşup evlenmektir ama peşlerinde bir özel dedektifin olduğunun farkında değillerdir. Bir sahne müzikalinden uyarlanan ve Howard Hawks tarafından yönetilen ‘Erkekler Sarışınları Sever’, Monroe’nun varlığı, içerdiği komedi ve müzikal sahneleriyle bugün yıllara meydan okuyan bir film olarak kabul edilir. Özellikle, Monroe’nun pembe elbisesiyle ‘Diamonds Are a Girl's Best Friend’ şarkısını söylediği sahne unutulmazdır.

9’dan 5’e (1980)

(Nine to Five)



Judy Bernly (Jane Fonda), eşinden boşanmasının ardından sekreter olarak işe girer. Deneyimli, sivri dilli Violet’e bağlı olarak çalışır. Her ikisinin de yöneticisi, kadınlara karşı ayrımcı tavırlarıyla tanınan, egoist ve çekilmez bir adam olan Franklin Hart’tır (Dabney Coleman). Hart, hak ettiği halde Violet’i değil, liyakatsiz şekilde bir erkeği terfi ettirir. Violet ve Judy, Hart’ın sekreteri Doralee Rhodes (Dolly Parton) ile birlikte zorba yöneticilerine karşı birleşmeye ve ondan intikam almaya karar verirler. Onu kaçırıp alıkoyarlar ve iş yerinde tüm kontrolü ele geçirirler. Şirkette işler hızla yoluna girer ve verimlilik artar. Ama bu durumu ne kadar ve nasıl devam ettireceklerini bilemezler. Colin Higgins’in yönettiği film, gişelerde çok başarılı oldu ve yapımcıları tarafından 1980’lerde beş sezonluk bir TV dizisine dönüştürüldü. 2009’da ise Dolly Parton’un yazdığı yeni şarkılarla bir Broadway müzikali olarak sahnelendi.