UZİ CİNAYETİ| Son dakika: Nazlı Elmas, sevgilisi tarafından Uzi ile vurmuştu! 19 yaşında hayata veda!

UZİ CİNAYETİ| Son dakika: Nazlı Elmas, sevgilisi tarafından Uzi ile vurmuştu! 19 yaşında hayata veda!

Sevgilisi Uzi ile vurmuştu! 19 yaşında hayata veda! İstanbul'da, 25 yaşındaki Eniz Kurtuluş tarafından otomatik suikast silahı 'Uzi' ile vurulan ve vücuduna 4 mermi isabet eden kız arkadaşı 19 yaşındaki Nazlı Elmas, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tutuklanan katil zanlısı ifadesinde, yanlışlıkla kız arkadaşını yanlışlıkla vurduğunu söylemişti

Demirören Haber Ajansı Giriş: 20.01.2024 - 11:32 Güncelleme: 20.01.2024 - 11:38 facebook

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