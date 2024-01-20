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        Haberler Gündem 3. Sayfa UZİ CİNAYETİ| Son dakika: Nazlı Elmas, sevgilisi tarafından Uzi ile vurmuştu! 19 yaşında hayata veda!

        Sevgilisi Uzi ile vurmuştu! 19 yaşında hayata veda!

        İstanbul'da, 25 yaşındaki Eniz Kurtuluş tarafından otomatik suikast silahı 'Uzi' ile vurulan ve vücuduna 4 mermi isabet eden kız arkadaşı 19 yaşındaki Nazlı Elmas, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tutuklanan katil zanlısı ifadesinde, yanlışlıkla kız arkadaşını yanlışlıkla vurduğunu söylemişti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 11:32 Güncelleme: 20.01.2024 - 11:38
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        Sevgilisi Uzi ile vurmuştu! 19 yaşında hayata veda!
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        İstanbul Bayrampaşa'da, önceki gün, saat 23.00 sıralarında, Eniz Kurtuluş (25), otomatik suikast silahı Uzi ile kız arkadaşı Nazlı Elmas'ı (19) ağır yaraladı.

        YANLIŞLIKLA VURDUĞUNU SÖYLEDİ

        DHA'da yer alan habere göre Eniz Kurtuluş, emniyette verdiği ifadesine göre, sevgilisi olduğu ileri sürülen Nazlı Elmas'ı yanlışlıkla vurduğunu söyledi.

        NAZLI HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Elmas'ı ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri de şüpheli Eniz Kurtuluş'ı yakaladı.

        ŞÜPHELİ TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Eniz Kurtuluş emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        19 YAŞINDA HAYATA VEDA

        Ağır yaralanan Nazlı Elmas, tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

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