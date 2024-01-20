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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sürücü 1.36 promil alkollü çıktı! Muğla'da Ayşegül'ü öldüren kaza kamerada!

        Sürücü 1.36 promil alkollü çıktı! Ayşegül'ü öldüren kaza kamerada!

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, alkollü sürücünün çarptığı motosikletteki 22 yaşındaki Ayşegül Baloğlu'nun yaşamını yitirdiği, 26 yaşındaki Cüneyt Y.'nin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Polis ekiplerince yapılan kontrolde hafif ticari sürücüsü B.D.'nin 1.36 promil alkollü olduğu tespit edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 14:49 Güncelleme: 20.01.2024 - 15:07
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        Sürücü 1.36 promil alkollü çıktı! Ayşegül'ü öldüren kaza kamerada!
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        Muğla'da kaza, dün saat 22.00 sıralarında Yalıkavak- Bodrum yolunda meydana geldi. Yalıkavak'tan Bodrum yönüne giden B.D.'nin kullandığı hafif ticari araç, Yakaköy Türkmen Mahallesi yol ayrımında karşı istikametten gelen Cüneyt Y. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

        MOTOSİKLET YOL KENARINA SAVRULDU

        DHA'da yer alan habere göre çarpmanın şiddetiyle motosiklet yol kenarına savrulurken, hafif ticari araç ise yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra istinat duvarına çarparak durabildi.

        AYŞEGÜL OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince bölgede çevre güvenliği alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ise motosikletteki Ayşegül Baloğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

        ARKADAŞI TEDAVİ ALTINA ALINDI

        Yaralanan motosiklet sürücüsü Cüneyt Y. ise ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Cüneyt Y., Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

        Polis ekiplerince yapılan kontrolde hafif ticari sürücüsü B.D.'nin 1.36 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ayşegül Baloğlu'nun cenazesi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, B.D. ise gözaltına alındı. B.D. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        KAZA ANI KAMERADA

        Bu arada kazanın, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Ayşegül Baloğlu'nun Denizli'nin Tavas ilçesinde ikindi namazına müteakip toprağa verileceği belirtildi.

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