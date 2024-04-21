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        Haberler Gündem ALES saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? ALES kaç dakika sürüyor, kaç soru var?

        ALES saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? ALES kaç dakika sürüyor, kaç soru var?

        ALES için beklenen gün geldi çattı. Binlerce lisans mezunu, yüksek lisans ve akademik kariyer için gireceği sınav öncesi katılımcıların ve yakınlarının gözleri "ALES saat kaçta başlıyor, bitiyor?" sorularına çevrildi. İşte, ALES soru sayısı ile sınav süresi hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2024 - 09:14 Güncelleme: 21.04.2024 - 09:14
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        Bu sene ÖSYM tarafından üç kez düzenlenecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarının ilki için beklenen gün geldi çattı. Sınava başvuruda bulunan adaylar ve yakınları bu kapsamda "ALES saat kaçta başlıyor, kaç bitiyor, kaç dakika sürecek?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte, konuya dair detaylar haberimizin devamında...

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        ALES NE ZAMAN?

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1) 21 Nisan 2024 Pazar günü saat 10.15’te uygulanacak.

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        ALES KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı saat 10.15'te başlayacak ve ALES 150 dakika sürecek. Adaylar 12.05’den sonra sınav salonundan çıkabilecek. Sınav 12.45’te sona erecek.

        4

        ALES KAÇ SORU OLACAK?

        Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak. ALES sınavında toplamda 100 soru sorulacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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