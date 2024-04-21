ALES soruları ve cevapları açıklandı duyurusu ÖSYM’den bekleniyor. Adaylar, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince gerçekleştirilen sınavda kendilerine yöneltilen sayısal ve sözel derslerden toplam 100 soruya cevap verdi. Peki ALES soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM AİS ile 2024 ALES/1 soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…