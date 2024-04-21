ALES soruları ve cevapları görüntüle: 2024 ALES soru ve cevap anahtarları kitapçığı PDF tamamı yayınlandı mı?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 21 Nisan Pazar günü tek oturumda gerçekleşirken ALES soruları ve cevapları gündeme geliyor. Kariyer hedefi doğrultusunda sınavdan sonra ALES soru ve cevap anahtarları için gözler ÖSYM'e çevrilecek. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanır yayımlanmaz ALES soruları ve cevapları haberturk.com adresinde yerini alacak. Peki ALES soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte 2024 ALES soru ve cevap anahtarları kitapçığı PDF tamamı hakkında bilgiler…
ALES soruları ve cevapları açıklandı duyurusu ÖSYM’den bekleniyor. Adaylar, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince gerçekleştirilen sınavda kendilerine yöneltilen sayısal ve sözel derslerden toplam 100 soruya cevap verdi. Peki ALES soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM AİS ile 2024 ALES/1 soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…
ALES SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?
ALES/1 sınavı saat 10:15'te başlayacak. Adayların sınava girecekleri bina ve salonların önünde saat 10:00'dan önce bulunması gerekiyor. Sınavın gerçekleştirileceği bina ve salonlarda 10:00'dan sonra adaylar sınav salonlarına alınmayacak.
ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
2024-ALES/1 sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanınca haberimizde yer alacaktır. ALES soruları ve cevapları ile adaylar ALES sonuçları hakkında puan hesaplama yapabilecek.
ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES 2024/1 sınavının sonuçları 10 Mayıs günü adayların erişimine açılacak.
ALES 2024 SINAV TARİHLERİ
ALES/1 sınav tarihi: 21.04.2024
ALES/2 sınav tarihi: 28.07.2024
ALES/3 sınav tarihi: 17.11.2024