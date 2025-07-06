ALES soruları ve cevapları yayımlandı! 2025 ALES/2 soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2), 6 Temmuz Pazar günü düzenlendi. Adaylar kendilerine verilen 150 dakikalık sürede 50'şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testleri yanıtladı. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler ALES soruları ve cevap anahtarı için ÖSYM'ye çevrilmişti. Beklenen açıklama geldi. 2025 ALES/2 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. İşte ÖSYM AİS ile 2025 ALES soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı...
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2), 6 Temmuz 2025 tarihinde düzenlendi. Yılın ikinci ALES oturumuna katılım sağlayan adaylar, 150 dakika içinde 100 soruya cevap verdi. Sınavın sona ermesinin ardından 2025 ALES/2 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. Peki, 2025 ALES/2 soruları ve cevap anahtarı nasıl ve nereden görüntülenir? İşte ÖSYM AİS ekranı ile 2025 ALES soruları ve cevapları PDF görüntüle...
ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
2025-ALES/2 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.
ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar; Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 6 Temmuz 2025 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 16 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.''
ALES/2 SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 16 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.59’ da sona erecek.
ALES SORULARI VE CEVAPLARI PDF GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre ALES/2 sonuçları, 25 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.
ALES SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:
ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları
ALES Sayısal Puanı Sayısal Testi: 0,75 Sözel Testi: 0,25
ALES Sözel Puanı Sayısal Testi: 0,25 Sözel Testi: 0,75
ALES Eşit Ağırlık Puanı Sayısal Testi: 0,50 Sözel Testi: 0,50
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır. Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, kılavuzdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.