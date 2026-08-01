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        Haberler Bilgi Gündem ALES/2 ne zaman, saat kaçta? 2026 ALES kaç soru, kaç dakika sürecek?

        ALES/2 ne zaman, saat kaçta? 2026 ALES kaç soru, kaç dakika sürecek?

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini AİS sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor. Sınav günü adayların belirlenen saatten sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı. Peki, ALES/2 ne zaman, saat kaçta? ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2026 ALES kaç soru, kaç dakika sürecek? İşte 2026 ALES/2 sınav tarihi, giriş belgesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 20:43 Güncelleme:
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        1

        2026 ALES/2 sınavına katılacak adaylar için sınav tarihi ve giriş belgelerine ilişkin süreç netleşti. ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte adayların sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgileri erişime açıldı. ALES/2, lisansüstü eğitim ve akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katılımıyla uygulanacak. Sınav giriş belgesi olmadan adayların sınav binalarına alınmayacağı belirtildi. Peki, ALES/2 ne zaman, saat kaçta yapılacak ve sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2026 ALES kaç soru, kaç dakika sürecek? İşte merak edilen ayrıntılar...

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        ALES/2 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre ALES/2, 2 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

        ALES sınavı saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav günü gerekli kimlik ve belgeleriyle birlikte sınav merkezlerinde hazır bulunmaları gerekiyor.

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        ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        ALES/2 sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı.

        Adaylar, sınava giriş belgelerini;

        ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS),

        T.C. kimlik numarası,

        Aday şifresi

        ile sisteme giriş yaparak görüntüleyebilir ve çıktısını alabilir. Belgeler adayların adreslerine posta yoluyla gönderilmeyecek.

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        ALES SINAV GİRİŞ BELGESİNDE HANGİ BİLGİLER YER ALIYOR?

        Sınava giriş belgesinde adaylara ait;

        Sınav merkezi,

        Okul bilgisi,

        Bina ve salon numarası,

        Sıra numarası,

        Sınav kuralları

        yer alıyor. Adayların sınav öncesinde belgelerini kontrol etmeleri ve belirtilen kurallara uygun hareket etmeleri gerekiyor.

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        ALES/2 SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

        ALES/2 sınavında adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru yöneltilecek. Sınav süresi 150 dakika (2 saat 30 dakika) olarak uygulanacak. Adaylar, sınav süresi boyunca ÖSYM'nin belirlediği kurallara uymakla yükümlü olacak.

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        ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ALES/2 sonuçlar, 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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