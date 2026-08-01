2026 ALES/2 sınavına katılacak adaylar için sınav tarihi ve giriş belgelerine ilişkin süreç netleşti. ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte adayların sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgileri erişime açıldı. ALES/2, lisansüstü eğitim ve akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katılımıyla uygulanacak. Sınav giriş belgesi olmadan adayların sınav binalarına alınmayacağı belirtildi. Peki, ALES/2 ne zaman, saat kaçta yapılacak ve sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2026 ALES kaç soru, kaç dakika sürecek? İşte merak edilen ayrıntılar...