ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ÖSYM takvimi ile 2025 ALES/2 ne zaman yapılacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) için geri sayım devam ediyor. Lisansüstü eğitime başvuracak kişiler ve akademik personel kadrolarına atanmak isteyen adaylar, bir yandan sınav hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Sınav tarihi, saati ve soru sayısı gibi detaylar için ÖSYM kılavuzu kontrol ediliyor. Peki, ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ÖSYM takvimi ile 2025 ALES/2 ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) için heyecan dorukta. Akademik personel kadrolarına atanmak isteyen adaylar ve lisansüstü eğitime başvuracak öğrenciler, sınav hazırlıklarını sürdürüyor. Bir yandan da ‘’2025 ALES/2 ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak, kaç soru var, kaç dakika?'' şeklindeki sorulara yanıt arıyorlar. ÖSYM kılavuzu ile sınav tarihi, saati, sorusu sayısı, sonuç tarihi gibi detaylar belli oldu. Peki, 2025 ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
2025 ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
ÖSYM sınav takvimi ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) sınav tarihi belli oldu.
Takvime göre ALES/2, 6 Temmuz 2025 Pazar günü yapılacak ve saat 10.15'te başlayacak.
ALES KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Sınavda, sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak.
Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.
2025 ALES/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
ALES sınav giriş belgesi henüz erişime açılmadı. ALES/2 sınav yerleri açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
Sınava girecek olan adaylar, sınav yerlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenecek.
ALES SINAV YERLERİ SORGULAMA ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
2025 ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/2 sonuçları, 25 Temmuz 2025 tarihinde ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak.