Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) için heyecan dorukta. Akademik personel kadrolarına atanmak isteyen adaylar ve lisansüstü eğitime başvuracak öğrenciler, sınav hazırlıklarını sürdürüyor. Bir yandan da ‘’2025 ALES/2 ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak, kaç soru var, kaç dakika?'' şeklindeki sorulara yanıt arıyorlar. ÖSYM kılavuzu ile sınav tarihi, saati, sorusu sayısı, sonuç tarihi gibi detaylar belli oldu. Peki, 2025 ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?