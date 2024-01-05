Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıkladı: Süper Kupa maçı nerede oynanacak? "Federasyon ne zaman derse o zaman oynarız" - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç açıkladı: "Federasyon nerede derse o zaman oynarız"

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk TV ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı ve Riyad'da yaşanan krizin perde arkasını anlattı. Ertelenen müsabakaya dair konuşan Ali Koç, "Federasyon nerede derse orada oynarız. Ocakta olmaz, yedi, sekiz maçımız var. Parayı da iade edeceğiz çünkü hakkımız değil" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 23:28 Güncelleme: 05.01.2024 - 23:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Federasyon nerede derse o zaman oynarız"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Nedir Ne Değildir Özel' programında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Riyad'da yaşanan Süper Kupa krizinin perde arkasını anlatan Ali Koç, bundan sonrasına dair de açıklamalar yaptı.

        "NEREDE DENİRSE ORADA OYNARIZ"

        Ertelenen müsabakanın nerede oynanacağına dair soruyu yanıtlayan Ali Koç, "Federasyonumuz nerede karar verirse bu maçı oynarız. Büyük ihtimalle, konuşmalara bakılırsa Samsun veya Ankara deniyor. Nerede söylenirse orada oynarız. Ocak ayında oynanacak denilirse 'hayır' deriz çünkü 7-8 maç var. Muhtemelen seçimlerimizin olduğu hafta maç yok, belki onun cuması olabilir. Tabii ki bu Federasyonumuzun yapacağı iş" dedi.

        "PARAYI İADE EDECEĞİZ"

        Süper Kupa'nın geliriyle ilgili de konuşan ve iade edeceklerinin altını çizen Ali Koç, "1.3 milyon aldığımızı biliyorum, bir 3 daha üstüne gelmiş olabilir. Tabii ki bizim hakkımız değil o para. Federasyon isterse iade edeceğiz. İsteyecektir muhtemelen geri iade etmek için. Bizim federasyonla yaptığımız bir sözleşme var. Suudi tarafıyla Federasyon arasında var. Hak ve hukuk olarak aldığımız parayı iade etmeliyiz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ali Koç açıklamalarda bulunuyor | CANLI
        Ali Koç açıklamalarda bulunuyor | CANLI
        Riyad'da neler yaşandı? Dakika dakika anlattı
        Riyad'da neler yaşandı? Dakika dakika anlattı
        Hasan Çetin tutuklandı!
        Hasan Çetin tutuklandı!
        Dolmabahçe'de Paşa tokadı!
        Dolmabahçe'de Paşa tokadı!
        Fenomen çift tutuklandı
        Fenomen çift tutuklandı
        "Bravo Kasımpaşa!"
        "Bravo Kasımpaşa!"
        Otel çıkışındaki cinayet çözüldü!
        Otel çıkışındaki cinayet çözüldü!
        "Bıraktığı yerden!.."
        "Bıraktığı yerden!.."
        Tahkim Kurulu, Koca'nın cezasını onadı!
        Tahkim Kurulu, Koca'nın cezasını onadı!
        Ayhan Bora Kaplan iddianamesi tamamlandı
        Ayhan Bora Kaplan iddianamesi tamamlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
        Casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Su yerine çamaşır suyu servis edildi! 2 yaşındaki Leyla ölümden döndü
        Su yerine çamaşır suyu servis edildi! 2 yaşındaki Leyla ölümden döndü
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"