Son dakika haberi Ali Koç açıklamalarda bulunuyor | CANLI Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Nedir Ne Değildir Özel' programında Mehmet Akif Ersoy'un konuğu oluyor. Riyad'daki Süper Kupa'da neler oldu? Takımlar sahaya neden çıkmadı? Adım adım kriz nasıl geldi? Kriz sonrası yaşananları nasıl değerlendiriyor? Ali Koç'un açıklamalarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçında yaşananları Habertürk'te anlatıyor... Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Nedir Ne Değildir Özel' programına konuk olan Ali Koç, Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlıyor.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"KONUŞMAYI DÜŞÜNMÜYORDUK AMA BİLGİ KİRLİLİĞİ VAR"

"Kesinlikle konuşmayı düşünmüyorduk; ama konuşmak zorunda bırakıldık. Çok fazla dezenformasyon ve masumane, art niyetle bilgi kirliliği var. Konu siyasi malzeme yapıldı. Odağından çok yanlış yerlere gitti. Olay olduğundan bu yana bütün olayı Fenerbahçe ve şahsımın etrafında döndürülmesi, iftiralar, yalanlar belli bir merkezden düğmeye basılarak yapılmış müthiş bir iletişim operasyonuyla karşı karşıya kaldık"

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"PROTOKOL BİZDE YOK, FEDERASYON'DAN İSTEDİK"

"Protokol bizde yok. Biz bir mektup yazdık hafta içinde federasyonumuza protokolü rica ettik. Sadece protokolü değil maç gününe kadar olan kriz sürecinde yazışmaları rica ettik. Bizimle Federasyon arasında yapılmış hiçbir anlaşma yok. Sürecin çok amatörce yürütüldüğü konulardan bir tanesi bu. Bizim de talep aklımıza gelmedi, doğruya doğru konuşalım"

"BİZ SÖZLEŞMEYİ GÖRMEDİK"

"Federasyon ile bir firma arasında sözleşme var. Bu sözleşmeyi biz görmedik. Bizim gördüğümüz hiçbir sözleşme yok. Bugün bize cevap geldi. Akşam 17.30-18.00 sularında geldi. İki kulübün de yakından uzaktan sözleşmeyle ilgili hiçbir şey bilmediğini görüyoruz. Cevapta kısaca 'gizlilik vardır, bunu paylaşamayız, çok arzu ediyorsanız, hukukçu yollayın size gösterelim' deniyor"

"FEDERASYON BAŞKANINA YAZIN SORDUM..."

"Yaz aylarında sayın başkanla konuşurken 'Süper Kupa ne olacak?' demiştim. Kendisi bana yurt dışında oynatmayı düşündüklerini Almanya, İngiltere, Azerbaycan, Katar yanılmıyorsam ve Suudi Arabistan'ı söyledi. Şahsen Almanya'nın çok iyi fikir olduğunu düşündüm. Orada yaşayan vatandaşlarımız, pek de Almanların izin vereceğini tahmin etmiyordum. Nitekim de öyle oldu. Sonra en iyi teklif Suudi Arabistan'dan geldi. Bütün dünyanın gözü Suudi Arabistan'da. Müthiş yatırımlar yapılıyor. Dünya Kupası'na talipler, alacaklar. Müthiş futbolla ilgili enerji, dinamizm, heyecan var"

"100. YIL ÖZELİNDE SUUDİ ARABİSTAN KARARININ HATALI OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Futbol açısından o dönemde herhangi 100. yıl hassasiyeti yok. Almanya olmayacaksa Suudi Arabistan'ın uygun olacağını düşündük. Bize böyle söylendi, biz de 'doğru olur' dedik. 100. yıl özelinde hatalı düşünce olduğunu gördük. Özellikle bunu isteme sebeplerimizden biri, Fenerbahçe olarak özellikle iki sebeple ısrar ettik Suudi Arabistan'da oynanması. Biri, maç takviminin cilvesi diyelim, 5 gün önce Fenerbahçe-Galatasaray derbisi olacaktı. Yıllardır biz taraftar götürmüyoruz. İstanbul'da maçta ne cereyan edecek o da belli değil. Gergin tansiyonu düşünerek Olimpiyat Stadı'nda 40 bin Fenerli, 40 bin Galatasaraylı olarak sıkıntı olabileceğini düşündük. Hatta Federasyon Başkanı 'Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayamayız' dedi.

"YURT DIŞINDA OLURSA YABANCI HAKEME SICAK BAKTIK"

Yurt dışında oynanırsa yabancı hakem kadrosu ihtimalinin yüksek olabileceğini söyledik. Federasyonumuz sıcak baktı, rakibimiz sıcak bakmadı. Onu sonra öğrendik. İngiltere hariç nerede ise herkes devre arasında. Fenerbahçe'nin hakkı o kadar çok yeniyor ki. Bari bu tek maçta, telafisi olmayan maçta yabancı hakemler olsun istedik. 20 Ekim'de Federasyon açıkladı. Büyük tepkiler oluştu. Siyasi seviyede, taraftar seviyesinde tepkiler oluştu. 100. yılımızda oraya gidiliyor olması. Ülkemizde olsun düşüncesi hakimdi. Demin söylediğimiz sebeplerden dolayı zig-zag çizmedik, sağlam durduk. Yüksek Divan Kurulunda orada oynanmasın diye tavsiye kararı çıktı; zira Galatasaray'da da benzer karar çıktı. Tahmin edersiniz ki, büyük baskı oluştu.

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