Ali Koç'tan Krunic ve Savic açıklaması! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Nedir Ne Değildir Özel' programında birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Koç, transfer gündemindeki Rade Krunic ve Stefan Savic hakkında flaş ifadeler kullandı.

Habertürk'te yayınlanan 'Nedir Ne Değildir Özel' programında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin transfer gündemiyle ilgili flaş itiraflarda bulundu.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç: "Krunic çok istediğim bir isimdi" pic.twitter.com/0WSClM3vwp — Habertürk TV (@HaberturkTV) January 5, 2024

Koç, transfer listesinde yer alan Milan'lı Rade Krunic hakkında, "Krunic bizim çok istediğimiz bir isimdi. Yazdan kalma bir konu. Yazın anormal paralar istediler. Hala Fenerbahçe'ye gelmek istiyor ama biz hem oyuncuya hem de kulübüne yazın teklif ettiğimiz paraları şu an teklif edecek durumda değiliz." ifadelerini kullandı.

Atletico Madrid'in Karadağlı stoperi Stefan Savic hakkındaki soruya ise Koç, "Stefan Savic de çok iyi bir oyuncu, iş görür ama çok pahalı. Bonservisi yok ancak maaşı çok yüksek." şeklinde yanıt verdi.

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