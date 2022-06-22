Alkol koması belirtileri 0:00 / 0:00

Alkol tüketiminde kişinin miktara ve bünyesinin dayanıklılığına dikkat etmesi oldukça önemlidir. Ancak bunun yanı sıra alkol komasının temelinde içki üretiminde kullanılmaması gereken metil alkolün kullanılması yatar. Metil alkol ile üretilen içkiler kişilerin alkolden zehirlenmesine ve komaya girmesine yol açar. Kişilerin özel anlarında ya da günlük hayatlarında kendilerine eşlik eden alkollü içeceklerin salığı tehdit eden boyutlara ulaşmasına sebep olan alkol koması hakkında bilinmesi gereken her şeyi sizler için yazımızda bir araya getirdik.

Alkol Koması Nedir?

Alkol koması kişilerin hayatlarını tehlikeye atan ya da bazı organlarında hasara yol açan bir durumdur. Alkol komasının sınırı kişinin bünyesine göre de farklılık gösterir. Fazla tüketimden kaynaklanan alkol komasının sınırı bazı kişilerde 200 iken bazı kişiler de ise 300 promile kadar çıkabilir. Doktorlar tarafından yapılan açıklamalarda ise 300 ila 500 promil arası yoğun bakım seviyesine yol açar. Ancak tüketim fazlalığının yanı sıra metil alkol ile üretilen sahte alkoller de komaya yol açar. Bu sahte alkollerde tüketim sınırı daha az olmasına rağmen olumsuz etkisi daha fazladır.

Alkol Koması Belirtileri

Alkol komasının belirtileri kendini net bir şekilde göstermektedir. İşte alkol komasının belirtileri:

Alkol komasına giren kişiler saldırgan tavırlar içerisine girebilir.

Ayakta durmakta ve yürümekte zorluk yaşayabilir.

Konuşurken bağırarak konuşma ihtiyacı hissedebilir.

Hareket ve davranışlarında kontrolü kaybedebilir.

Kendini yorgun hisseder.

Yüz bölgesinde kızarma meydana gelebilir.

Duyularda azalma meydana gelir.

Baş dönmesi ve baş ağrısı şiddetli boyutlara ulaşabilir.

Kişi derin uykuya girer.

Alkol Koması Tedavisi

Alkol komasına giren kişiler eğer hastanede tedavi görme boyutunda ise mide yıkaması ilk adımda gerçekleştirilir. Ancak hastaneye gitme seviyesinde bir alkol koması ortaya çıkmamış ise ilk adımda kişinin kusması sağlanır. Kusarak midedeki fazla alkolün atılması amaçlanır. Bunun yanı sıra alkol komasında olan kişiye ayran içirilebilir. Ardından kahve ve bol su takviyesi uygulanır. Ancak her şeye rağmen kişinin fazla alkol tüketimi ile alkol koması belirtileri bulunuyorsa gecikmeden hastaneye gitmesi sağlanmalıdır. Uygulanan tıbbi bir tedavi evde yapılan uygulamalardan daha sağlıklı ve faydalıdır.

Alkol Koması Ne Kadar Sürer?

Alkol koması, fazla alkol tüketiminin ardından ya da sahte alkol tüketiminden hemen sonra gerçekleşir. Alkol komasının gerçekleşme süresi ise 6 ila 12 saat arasında değişiklik gösterir. Alkol komasında kalıcı hasarların meydana gelmemesi için ilk saatlerde müdahale edilmesi önem araz eder. Aksi halde özellikle ilk hasar gören bölge gözler olacaktır. Alkol komasının en temel belirtisi de gözlerde görme kaybının meydana gelmesidir.

Alkol Komasına Ne İyi Gelir?

Alkol koması hafif bir seviyede gerçekleşiyorsa kişiler evde de bazı uygulamalar gerçekleştirebilir. Bunlar su, soda, ayran ve kahvedir. İlk aşamada kişiler kusturulur. Ardından ayran ile midenin rahatlaması sağlanır. Alkol koması sürecinde vücut mineral eksikliği yaşadığı için bolca su ve soda tüketilmesi de önemli bir yer tutar.