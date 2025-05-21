Almanya'dan ABD Başkanı Trump'a 'Putin' eleştirisi: Yanlış çıkarım yaptı

Rusya-Ukrayna Savaşı sürecinde Ukrayna'nın desteklenmesi ve müzakerelerde AB ile Ukrayna'nın güçlü bir şekilde masada olması gerektiğini savunan Almanya'da Merz hükümetinin Savunma Bakanı Pistorius, ABD Başkanı Trump'ı eleştirdi.

Trump ve Putin arasında 2 saati aşan telefon görüşmesinin barış müzakerelerine hiçbir katkı sağlamadığını söyleyen Bakan Pistorius, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerindeki etkisini yanlış değerlendirdiğini söyledi.

Trump'ın Putin'e 30 günlük koşulsuz bir ateşkesi kabul etmesi için baskı yapma çabalarından vazgeçmesinin ardından Deutschlandfunk radyo yayıncısına açıklama yapan Bakan Pistorius, "Müzakere pozisyonunu yanlış değerlendirdiğinden şüpheleniyorum" dedi.

Avrupa Birliği şu anda Rusya'ya yönelik bir sonraki yaptırım paketi üzerinde çalışıyor. Pistorius, görüşmeler olağan diplomatik kanallar üzerinden devam ederken Washington'un bu yaptırım paketine katılıp katılmayacağının henüz belli olmadığını belirtti.