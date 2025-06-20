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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI 21 HAZİRAN 2025: Altın fiyatlarında düşüş! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarında düşüş! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 21 Haziran 2025 Cumartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi için yazdan sonrasını işaret etmesi ile altın fiyatlarında gerileme devam ediyor. Haftanın son işlem gününde gram altın 4 bin 294 liradan işlem görüyor. Peki, bugün ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik kaç TL? İşte, 21 Haziran 2025 güncel altın fiyatları alış satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 07:53 Güncelleme: 21.06.2025 - 00:10
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        1

        Haftanın son işlem gününde anlık ve canlı altın fiyatları yakından takip ediliyor. Altın, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin azalabileceğine işaret etmesiyle üç haftadır ilk kez haftalık düşüşe yöneldi. Külçe altın, Cuma günü yüzde 0,5 düşerek 3.353 dolar civarında işlem gördü ve hafta genelinde yüzde 2’den fazla değer kaybetti. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 21 Haziran 2025 Altın fiyatları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.294,9510

        Satış: 4.295,8600

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.343,76

        Satış: 3.344,57

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.872,7000

        Satış: 7.022.8100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.330,7800

        Satış: 27.845,8200

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.904,00

        Satış: 28.050,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.616,17

        Satış: 13.959,23

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.317,71

        Satış: 27.833,08

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.365,78

        Satış: 29.081,57

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.343,80

        Satış: 3.298,44

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.904,18

        Satış: 4.105,03

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 69.539,00

        Satış: 70.226,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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