ALTIN FİYATLARI CANLI - HAFTA SONU || 1 Ağustos Cumartesi altın fiyatları düşüşte! Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 1 Ağustos Cumartesi yani bugün altın alım satımı yapacaklar merak içerisinde en çok araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Fed faiz kararı sonrasında altın önce düşen ardından da yükselen altın fiyatları haftayı düşüşle kapattı. Hafta sonu da altın fiyatları aşağı yönlü seyrini süründürüyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Hemen belirtelim ki yaşanan hareketlilikle birlikte gram altın 6 bin 175 lira çeyrek altın fiyatları ise 10 bin 96 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte güncel rakamlar...
Altın fiyatları 1 Ağustos Cumartesi yani hafta sonuna aşağı yönlü seyirde başladı. Yaşanan aşağı yönlü hareketlilikle birlikte özellikle de "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı en çok merak edilenler listesinin başında yer alıyor. Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...
GRAM ALTIN FİYATI
6.174,46
6.175,37
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.040,54
4.051,75
ÇEYREK ALTIN FİYATI
9.879,13
10.096,73
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
39.516,51
40.263,42
TAM ALTIN FİYATI
39.961,00
40.236,00
YARIM ALTIN FİYATI
19.696,51
20.193,46
ZİYNET ALTINI FİYATI
39.368,22
40.112,74
ATA ALTIN FİYATI
40.226,49
41.242,56
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.343,28
4.500,46
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
5.576,90
5.765,10
GREMSE ALTIN FİYATI
99.181,00
99.860,00