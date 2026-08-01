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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI - HAFTA SONU || 1 Ağustos Cumartesi altın fiyatları düşüşte! Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        ALTIN FİYATLARI CANLI - HAFTA SONU || 1 Ağustos Cumartesi altın fiyatları düşüşte! Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 1 Ağustos Cumartesi yani bugün altın alım satımı yapacaklar merak içerisinde en çok araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Fed faiz kararı sonrasında altın önce düşen ardından da yükselen altın fiyatları haftayı düşüşle kapattı. Hafta sonu da altın fiyatları aşağı yönlü seyrini süründürüyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Hemen belirtelim ki yaşanan hareketlilikle birlikte gram altın 6 bin 175 lira çeyrek altın fiyatları ise 10 bin 96 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte güncel rakamlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 11:02 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatları 1 Ağustos Cumartesi yani hafta sonuna aşağı yönlü seyirde başladı. Yaşanan aşağı yönlü hareketlilikle birlikte özellikle de "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı en çok merak edilenler listesinin başında yer alıyor. Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.174,46

        6.175,37

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.040,54

        4.051,75

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        9.879,13

        10.096,73

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        39.516,51

        40.263,42

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        39.961,00

        40.236,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        19.696,51

        20.193,46

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        39.368,22

        40.112,74

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        40.226,49

        41.242,56

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.343,28

        4.500,46

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        5.576,90

        5.765,10

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        99.181,00

        99.860,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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