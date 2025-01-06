Altın Küre Ödülleri'nin dikkat çeken anları
82. Altın Küre Ödülleri'nde ödülleri kazananlar kadar, ödüle lâyık görülen kişilerin sahnedeki konuşmaları, sahne dışında yaşananlar ve ilkler konuşuldu
Bu yıl 82'ncisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Oscar'ın habercisi olarak görülen Altın Küre'de film kategorisinde 'Emilia Perez', dizi kategorisinde de 'Shogun' ve 'Baby Reindeer' adlı yapımlar geceye damga vurdu.
Jacques Audiard imzalı 'Emilia Perez', En İyi İngilizce Olmayan Film kategorisi de dahil olmak üzere toplam 4 ödül kazandı.
Emmy Ödülleri'ne de damga vuran 'Shogun' da dizi kategorisinde En İyi Dram Dizisi kategorisi dahil 4 ödülü süpürdü.
Yılın en çok konuşulan yapımlarından 'Baby Reindeer', En İyi Mini Dizi ödülü de dahil, toplam 3 ödülle geceden ayrıldı.
'The Brutalist' filminin yıldızı Adrien Brody, 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne lâyık görülürken, 'The Substance' (Cevher) filmindeki performansıyla 2024'e damga vuran Demi Moore ise geceden 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüyle ayrıldı.
Sunuculuğunu Nikki Glaser'in üstlendiği gecenin en dikkat çeken anları ve Altın Küre Ödülleri'ne damga vuran ilkler...
"HEPİNİZ ÇOK GÜÇLÜSÜNÜZ"
Sunucu Nikki Glaser'ın esprilerinin damga vurduğu ödül töreninde Glaser, geceye; "Bu gece sizi maskara etmek için burada değilim" sözleriyle başladı.
"Hepiniz çok ünlüsünüz, çok yeteneklisiniz, çok güçlüsünüz. Yani, ülkeye kime oy vereceğini söylemek dışında her şeyi yapabilirsiniz" sözleriyle Donald Trump'ın yeniden ABD başkanı seçilmesine atıfta bulundu.
"TEŞEKKÜR EDECEĞİM KİMSE YOK"
Colin Farrell, 'The Penguin'deki rolüyle Mini Dizi veya TV Filmi dalında 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı. Kendisine Miles Teller ve Anya Taylor-Joy tarafından ödülün takdim edilmesinin ardından Farrell, ilk önce teşekkür edeceği kimse olmadığını söyledi.
"Her şeyi tek başıma yaptığımda teşekkür edeceğim kimse yoktu" diye esprili bir giriş yapan oyuncu; "Sadece ham, yalın bir performanstı benimki. Teşekkür edilecek çok fazla insan var. Hepiniz biliyorsunuz ki, ister küçük ekranda ister büyük ekranda olsun, bir köy gerekir. Yıllar boyunca birçok insanın yeteneklerinin sırtında buraya geldim. Belki de bu, makyajı tasarlayan Mike Marino ve olağanüstü makyaj ekibi sayesinde diğerlerinden daha fazla böyle olmuştur" diye konuştu.
AİLE BOYU ÖDÜL SEVİNCİ
Oscar ödüllü Adrien Brody, 'The Brutalist' filmindeki performansıyla 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne lâyık görüldüğü geceye anne ve babasıyla birlikte katıldı. Ödül konuşmasında, kendisini seyirci koltuklarında seyreden ebeveynlerini takdir ettiğini belirten konuşması, gecenin en dokunaklı anlarından birini oluşturdu. Annesi ve göçmen atalarına, 'Brutalist' karakterininkine paralel fedâkarlıkları için teşekkür etti.
İLK ALTIN KÜRE'SİNİ ALDI
'Cevher' (The Substance) filmindeki performansıyla 'Müzikal veya Komedide En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanan Demi Moore, ilk kez Altın Küre ödülüne lâyık görüldüğü gecede gözyaşları içinde bir konuşma yaptı.
Demi Moore sahneye çıktığında; “Bunu gerçekten beklemiyordum. Şu anda şoktayım” diye söze girdi. “Bu işi uzun zamandır yapıyorum, 45 yıldan fazla bir süredir ve bir oyuncu olarak ilk kez bir şey kazandım ve çok mutlu ve minnettarım” diyen 62 yaşındaki Moore, yaklaşık 30 yıl önce kendisine 'patlamış mısır oyuncusu' diyen bir film yapımcısıyla yaptığı konuşmayı hatırladı.
Demi Moore, elindeki ödülü kastederek; “O zamanlar, bunun benim sahip olmama izin verilen bir şey olmadığı anlamına geldiğini düşündüm. Buna inandım ve bu beni zamanla o kadar aşındırdı ki birkaç yıl önce belki de sinemada işimin bittiğini düşündüm" derken, 'Cevher' filminin senaryosunun hayatının 'en düşük noktasındayken' kendisine geldiğini söyledi.
"SİZE HAYRANIM"
'Emilia Pérez' filmi yıldızı Zoe Saldana, 2025 Altın Küre Ödülleri'nde 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülünü alırken gözyaşlarını tutamadı. Saldana, ilk Altın Küre ödülünü kazandığı için "Kalbim minnettarlıkla dolu" diye söze girdi.
Zoe Saldana, yönetmen Jacques Audiard, oyuncu arkadaşları Karla Sofía Gascón ve Selena Gomez de dahil olmak üzere filmin oyuncu kadrosuna ve ekibine teşekkür etti.
"Bu benim için bir ilk ve bunu Selena, Karla, Jacques ve diğer adaylarla paylaştığım için çok şanslıyım. Size hayranım" diyen Zoe Saldana; "Şahit olduğum tek şey birbirimize destek olmamız ve birbirimizi kutlamamızdı ve bu çok güzel" ifadesini kullandı.
"GÜLÜMSE!"
Altın Küre Ödülleri'ni ekrana taşıyan CBS kanalı kameraları Timothée Chalamet'i kız arkadaşı Kylie Jenner'ın yanında oturduğu masada yakaladı. Ancak resmi yayında görülmeyen, X platformunda yayınlanan anda, Jenner, Elle Fanning onları izlerken sevgilisi Chalamet'in bir fotoğrafını çekmek için fotoğraf makinesi çıkardı.