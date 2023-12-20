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        Uyuşturucu ticaretinden 22,5 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

        AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 22,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.D. (20) yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 11:08 Güncelleme: 20.12.2023 - 11:08
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        Uyuşturucu ticaretinden 22,5 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
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        AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 22,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.D. (20) yakalanıp, tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.D., fiziki takiple Merzifon ilçesinde yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan İ.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp ceza infaz kurumuna teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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