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        Gümüşhacıköy'de jandarma ekipleri kış lastiği denetimi yaptı

        Gümüşhacıköy ilçesinde jandarma ekipleri, yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 15:10 Güncelleme: 19.12.2023 - 15:30
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        Gümüşhacıköy'de jandarma ekipleri kış lastiği denetimi yaptı
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        Gümüşhacıköy ilçesinde jandarma ekipleri, yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

        Gümüşhacıköy-Hamamözü kara yolunda yapılan denetimde durdurulan tır, kamyon, otobüs, minibüs gibi ticari araçlarda kış lastiği takılıp takılmadığı, lastiğin diş kalınlıklarının belirlenen ölçülere uygun olup olmadığı dijital kumpas cihazıyla kontrol edildi.

        Araçlarında kış lastiği bulunmayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

        1 Nisan 2024'te sona erecek kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sürücülerine 2 bin 568 lira ceza uygulanacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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