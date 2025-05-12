Amasya'da deprem oldu! 12 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi
AFAD ve Kandilli son depremler verilerine göre Amasya'da deprem oldu.AFAD'dan yapılan açıklamada, "Amasya'da saat 12.23'te Gümüşhacıköy merkez üssü olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi" denildi. İşte, 12 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ve Amasya depremine ilişkin ayrıntılar
Amasya'nın Gümüşhacıköy İlçesinde deprem oldu. Deprem birkaç ilde hissedildi. 4.4 büyüklüğündeki depremden sonra artçı deprem oldu. İşte Amasya depremine ilişkin son dakika detaylar
AMASYA’DA DEPREM OLDU
AFAD, Amasya'da 4.4 büyüklüğünde depremin ardından 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu
AFAD DUYURDU
AFAD Amasya'da 4.4 büyüklüğünde depremin ardından 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Deprem, özellikle Samsun ve çevresinde kısa süreli paniğe neden oldu.
4.2 büyüklüğündeki deprem derinliği 19 olarak açıklandı.
4.4 büyüklüğündeki deprem derinliği 10.07 olarak ölçüldü.
AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI