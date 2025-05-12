Amasya'da deprem oldu! 12 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi

AFAD DUYURDU

AFAD Amasya'da 4.4 büyüklüğünde depremin ardından 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Deprem, özellikle Samsun ve çevresinde kısa süreli paniğe neden oldu.

4.2 büyüklüğündeki deprem derinliği 19 olarak açıklandı.

4.4 büyüklüğündeki deprem derinliği 10.07 olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI