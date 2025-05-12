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        Haberler Bilgi Yaşam Amasya’da deprem oldu! 12 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Amasya'da deprem oldu! 12 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli son depremler verilerine göre Amasya'da deprem oldu.AFAD'dan yapılan açıklamada, "Amasya'da saat 12.23'te Gümüşhacıköy merkez üssü olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi" denildi. İşte, 12 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ve Amasya depremine ilişkin ayrıntılar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 12:44 Güncelleme: 12.05.2025 - 12:48
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        Amasya'nın Gümüşhacıköy İlçesinde deprem oldu. Deprem birkaç ilde hissedildi. 4.4 büyüklüğündeki depremden sonra artçı deprem oldu. İşte Amasya depremine ilişkin son dakika detaylar

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        AMASYA’DA DEPREM OLDU

        AFAD, Amasya'da 4.4 büyüklüğünde depremin ardından 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu

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        AFAD DUYURDU

        AFAD Amasya'da 4.4 büyüklüğünde depremin ardından 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Deprem, özellikle Samsun ve çevresinde kısa süreli paniğe neden oldu.

        4.2 büyüklüğündeki deprem derinliği 19 olarak açıklandı.

        4.4 büyüklüğündeki deprem derinliği 10.07 olarak ölçüldü.

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