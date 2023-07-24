Haberler Dünya Americano adını nereden alır ve nasıl keşfedildi?

Sevilen içecek "Americano" adını nereden aldı ve nasıl ortaya çıktı? Kahve kültürü her ülkeye göre değişiklik gösterir. İtalyanların en sevilen kahvesi espresso iken Türkiye'de genellikle Türk kahvesi tercih edilir. Americanonun hikayesi ise oldukça ilginçtir, İtalyanlar tarafından günümüzde Amerika'da tüketilebilir hale gelmiştir. İşte, Americanonun ortaya çıkış hikayesi... Habertürk Giriş: 24.07.2023 - 09:25 Güncelleme: 24.07.2023 - 09:25 facebook

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2. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA AMERİKAN ASKERLERİ İTALYA'YA GİDER Americano, aslında İtalyanlar tarafından yapılmış bir kahvedir. Özünde espressonun su ile seyreltilmesiyle oluşan yaygın bir kahve çeşididir. Americanonun kökeni 2. Dünya Savaşı yıllarına kadar dayanır.

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ASKERLER ESPRESSOYA SU KATILMASINI İSTER Savaşı kazanan Amerikalı askerler İtalya'ya gelir. Askerler kahve dükkanlarına geldiğinde espresso sipariş ederler ancak çok sert olduğu için içemezler. Bunun üzerine Amerikan askerleri espressonun üzerine su eklenmesini talep eder. İtalyan'lar espressonun üzerine su eklenmesini başta küçümser ancak Amerikalılar espressoyu ancak böyle içebilirler.

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AMERİKALILAR İÇİN AMERİCANO KEŞFEDİLİR Bunun üzerine, dükkan sahipleri Amerikalıların alışık olduğu filtre kahve gibi espresso demlemeye başlar ve adına americano derler. Americano ile espressonun kahve oranı aynıdır ancak americano daha yumuşak içimli bir kahvedir.

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