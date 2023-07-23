Oppenheimer, makalesinde uzayın derinliklerinde kütleçekim kuvveti, ürettiği enerji aşan ölü yıldızların olması gerektiğini savundu. Ancak makaleyi yayımladığı zaman göre araştırması sıra dışı ve çılgınca kabul edildiği için ilgi görmedi. Oppenheimer'ın 1939 yılında bahsettiği aslında günümüzün en önemli araştırma konularından birisi olan kara deliklerdi.

İnsanlık tarihini değiştiren bilim insanlarından birisi olan Robert Oppenheimer, kariyerin bir noktasında astrofizik ile ilgilenmiş ve keşfedilmemiş kozmiş nesneler üzerine makaleler yayımlamıştır. 1939 yılında o zamanki öğrencisi Hartland Snyder ile yayımlamış olduğu makale ilginç olduğu için oldukça ilgi gördü.

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2. EİNSTEİN, OPPENHEİMER'A "BUDALA" DEDİ

Oppenheimer her ne kadar çarpıcı bir zekaya sahip olsa da, duygusal yönden olgunlaşmamış bir yapıya sahipti. Einstein ile arasındaki sürtüşme de kendi içerisinde verdiği münazaradan kaynaklıydı.

Amerika'da 1940'lı yıllarda yaşanan McCarthyciliğin (antikomunist kuşkuculuk) zirve yaptığı dönemlerde Oppenheimer, bu düşünceye destek vermeye başladı. 1930'lu yıllarda komünizme sempati duydu ve kendisine kalan 300 bin dolarlık mirası sol görüşlü gruplara bağışladı.

Oppenheimer'ın yaptığı bu davranış kendisine ağır baskı ve türlü soruşturmalar açılmasına neden oldu. Einstein ise Oppenheimer'a sorgulama ve yargılama sürecine gerek kalmadan isterse öylece çekip gidebileceğini söyledi.

Ancak Oppenheimer, açılan soruşturma ve yargılanmalara katlanacağını, mevcut politik durumun ancak içeriden değişebileceğini ve bu nedenle kalıp savaşacağını söyledi. Bunun üzerine Einstein, "O bir, budala!" ifadesini kullandı.