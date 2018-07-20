Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni dönemde atılacak adımları ve milli eğitim politikasını açıkladı. Eğitim Reformu Girişimi Analisti Yeliz Düşkün, Bakan Selçuk'un açıkladığı milli eğitim politikasını değerlendirdi.

Düşkün, "Çocuk odaklı bakış açısını ön plana koydu. İlk hatırlatılması gereken şey buydu" dedi. "3 yıllık program açıklayacaklarını söyledi" diye konuşan Yeliz Düşkün, "Bu önemli. Bunun veriye dayalı olması da önemli. Eksik olan şey bir önceki sınavın etki değerlendirmesiydi. TEOG'da beklentileri karşılamayan neydi, yerine ne getirdik? Bugün hala 4+4+4 eleştiriliyorsa bunun çok acil yapılmış olması, ailelerin hazırlıksız olması. En son yapılan sınav değişikliği de öyle. Zamana yaymak önemli. Şekilsel olmayan ayakları yere basan bir reforma gitmeyi sık sık söyledi" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk'un öğretmenlere ilişkin ifadelerini değerlendiren Düşkün şunları söyledi:

"Bu uygulama öğretmenleri odağına alan bir uygulamaydı. Bir güven ortamı istiyorlar, tek başlarına yargılanmak istemiyorlar. Öğretmenin kişisel gelişminin ve yeterliliklerinin artırılmasını istiyorlar. Öğretmenlerin sesinin daha çok duyulmasını bekliyorum."

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