        Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak | Son dakika haberleri

        Ankara'da bazı yollar araç trafiğine kapatılacak

        Başkent'te bazı yollar yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle bugün saat 22.00'den itibaren araç trafiğine kapatılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2025 - 16:03 Güncelleme: 13.09.2025 - 16:03
        Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
        Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Meydanı'nda yarın 17.00'de düzenlenecek etkinlik nedeniyle, saat 22.00'den sonra Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasından kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamında araç geçişine izin verilmeyecek.

        Yarın saat 10.00'dan itibaren etkinlik sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak yollar ise şöyle:

        "GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,

        Celal Bayar Bulvarı'nın Mevlana Bulvarı ile A. Adnan Saygun Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,

        Anıt Caddesi ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,

        Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,

        Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,

        Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü,

        Hipodrom Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,

        Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne ve Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar,

        Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne ve Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar,

        İstanbul Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne ve Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar."

        Ayrıca Anadolu Meydanı Ankaray durağı, yarın saat 13.00'ten itibaren etkinlik sona erene kadar kapalı olacak.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

