Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Meydanı'nda yarın 17.00'de düzenlenecek etkinlik nedeniyle, saat 22.00'den sonra Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasından kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamında araç geçişine izin verilmeyecek.

Yarın saat 10.00'dan itibaren etkinlik sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak yollar ise şöyle:

"GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,

Celal Bayar Bulvarı'nın Mevlana Bulvarı ile A. Adnan Saygun Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,

Anıt Caddesi ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,

Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,

Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü,