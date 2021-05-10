Kadın doktoru bıçakla öldürdü! 0:00 / 0:00

DHA

Ankara'nın Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'nde önceki gün kan donduran bir olay meydana geldi. Yaklaşık 8 ay önce ikinci evliliğini yapan Zeynep Erdoğan (47),eşi Mehmet Erdoğan (47) ile gece saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

ANNE OĞULA İŞKENCE YAPTI

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Erdoğan, eşi Zeynep Erdoğan ve onun ilk evliliğinden olan 14 yaşındaki oğlu A.A.'nın ellerini bağlayıp, işkence etti.

OĞLU ELLERİ BAĞLI EVDEN ÇIKTI

Ertesi gün A.A.'nın evden elleri bağlı şekilde çıktığını gören komşular, durumu polis ekiplerine ve yakınlarına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Zeynep Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

5 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

Yapılan ilk incelemede vücudunda 5 bıçak darbesi bulunan Zeynep Erdoğan'ın cenazesi, adli tıp kurumuna kaldırıldı. Zeynep Erdoğan'ın çocuğu A.A.'nın ise beyin kanaması teşhisiyle hastanede tedaviye alındığı öğrenildi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Olaydan sonra kayıplara karışan zanlı Mehmet Erdoğan'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi Mehmet Erdoğan'ı Ümitköy'de aracın içinde yakaladı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.