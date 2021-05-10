Katil zanlısı koca suç makinesi çıktı! 0:00 / 0:00

Maalesef kadın cinayetleri durdurulamıyor. Bunun son örneği Ankara’nın Çankaya ilçesinde yaşandı. Kadın doktor, kocası tarafından işkenceye uğradıktan sonra göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre cinayet, cumartesi sabahı işlendi. İddiaya göre 45 yaşındaki Mehmet Erdoğan, kendisinden iki yaş büyük eşi Zeynep Erdoğan ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Bunun üzerine Mehmet Erdoğan, eşi Zeynep Erdoğan'ı ve onun ilk evliliğinden olan 14 yaşındaki çocuğu A.A'nın da ellerini bağlayarak işkence yaptı. Mehmet Erdoğan daha sonra eşini bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

ELLERİ BAĞLI DIŞARI ÇIKTI

14 yaşındaki çocuk bir gün sonra elleri bağlı bir şekilde evden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Elleri bağlı bir şekilde A.A’yı gören komşular, polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise Zeynep Erdoğan'ın beş bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini belirledi. Zeynep Erdoğan’ın kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olduğu öğrenildi.

KATİL ZANLISI KAÇAMADI

Ankara Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda zanlın kendi aracıyla olay yerinden kaçtığını ve Ümitköy’de olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonda zanlı yakalandı. Zanlı polise verdiği ilk bilgilerde cinayetin aile içi yaşanan bir tartışma sonrası işlendiğini iddia etti.

10 SUÇTAN KAYDI VAR

Asayiş şube Müdürlüğü’ne götürülen zanlının dolandırıcılık gibi suçlardan 10’dan fazla kaydı olduğu ve araştırmada zanlının daha önce cezaevinde yattığı ortaya çıktı. Bir yıl önce cezaevinden çıktığı belirlenen zanlının, ikinci evliliğini Zeynep Erdoğan’la yaptığı da öğrenildi. Katil zanlısı ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilecek.