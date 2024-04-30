Ankara'da kuvvetli sağanak yağış! Yollar kapandı, elektrikler kesildi
Ankara'da kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Yoğun yağış nedeniyle bazı alt geçitlerde araçlar mahsur kaldı, araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, şiddetli sağanak yağış sonrasında ulaşıma kapanan yolları duyurdu. EGO Genel Müdürlüğü, başkentteki şiddetli yağışın ardından bazı bölgelerde tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulandığını bildirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi "Ankara'da aniden bastıran ve şu ana kadar 70 kilogram seviyesine yaklaşan kuvvetli sağanak yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için 1444 araç ve 2441 personel ile çalışmalarımızı teyakkuz halinde sürdürüyoruz. Başkent 153 çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilirsiniz." açıklamasında bulundu
Ankara'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden oldu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi.
Çankaya'nın Beşevler semtinde yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İlerleyemeyen bazı sürücüler ise araçlarını park etti.
VALİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA
Ankara Valisi Vasip Şahin, başkentte etkili olan sağanak nedeniyle tüm ekiplerin sahada ve görevleri başında olduğunu, şu ana kadar herhangi bir can kaybı bulunmadığını bildirdi.
Vali Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam ilimizde meydana gelen yoğun yağışlardan dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm ekiplerimiz sahada ve görevleri başında. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN KAPANAN YOLLAR HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ
Ankara Emniyet Müdürlüğü, şiddetli sağanak yağış sonrasında ulaşıma kapanan yolları duyurdu. Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün kentimiz genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle; Akay Tünel, DSİ Genel Müdürlüğü önündeki tünel, Milli Kütüphane önündeki tünel, Melike Hatun Camii'nin önü, Gazi Üniversitesi Teknik Okullarının önündeki tünel, Ulaştırma Kavşağı Tünel, Talatpaşa Bulvarı Tren Garı önündeki tünel, Celal Bayar Bulvarı Tünel, İstanbul Yolu Çiftlik Kavşağı Tünel, Podyum AVM önündeki tünel ulaşıma tünel ulaşıma kapanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için yan varyantları kullanmaları, dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
TEDBİR AMAÇLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
EGO Genel Müdürlüğü, başkentteki şiddetli yağışın ardından bazı bölgelerde tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulandığını bildirdi.
EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ankara'da meydana gelen kuvvetli yağış nedeniyle bazı metro hatlarında su seviyesi artmış ve bu bölgelerdeki enerji tedbiren kesilmiştir. Aşırı yağıştan kaynaklanan olumsuz etkilere karşı yolcularımızın yaşadığı mağduriyeti hızlıca çözümlemek için tüm ekiplerimiz görevleri başındadır."
ABB'DEN AÇIKLAMA
Ankara Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı:
Ankara'da aniden bastıran ve şu ana kadar 70 kilogram seviyesine yaklaşan kuvvetli sağanak yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için 1444 araç ve 2441 personel ile çalışmalarımızı teyakkuz halinde sürdürüyoruz.
Başkent 153 çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilirsiniz.
ESKİŞEHİR
Eskişehir’de bir anda etkili olan sağanak yağmur sonucu sokaklar göle dönerken, bazı apartmanların giriş katı sular altında kaldı.
Eskişehir’de akşam saatlerinde bir anda etkili olan sağanak yağış, hayatı adeta durma noktasına getirdi.
Birçok bölgede trafik kilitlenirken, sokaklar adeta göle döndü. Su birikintileri yayalara ve araç sürücülerine zor anlar yaşatırken, bazı apartmanların da giriş ve bodrum katları sular altında kaldı.
Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Ülkümen Sokak’ta altyapının yetersiz kalmasıyla bazı apartmanların giriş katlarında su baskını yaşandı. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede oluşan su baskını karşısında çaresiz kalan apartman sakinleri, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından daire içinde biriken yağmur suyu, tahliye pompasıyla dışarıya atıldı.
Aynı sokakta bulunan başka bir apartmanın garaj kısmında biriken su ise vatandaşların çabalarıyla tahliye edildi.
AKSARAY
Aksaray’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Tarım arazileri sular altında kalırken, taşan Melendiz Çayı park ve kafeleri yıktı. Teyakkuzda olan Aksaray Belediyesi mobil vidanjörlerle müdahale ederek olumsuzluğa geçit vermedi.
Aksaray’da gün boyu aralıklarla devam eden yağmur yağışı akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Saatlerce devam eden şiddetli yağış nedeniyle birçok belde ve köyde tarım arazileri sular altında kaldı. Ihlara Vadisi içerisinden geçen Melendiz Çayı taştı, bölgede bulunan turistlik alanlar, park ve bahçeleri sular altında kaldı. Sel, Melendiz Çayı etrafından bulunan birçok kamelyayı da yıktı geçti.
İl Jandarma Komutanlığı belde ve köylerde güvenlik önlemleri alırken İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri hummalı bir çalışma başlattı. Şehir merkezinde de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı yollarda su birikintileri oluşurken trafikte de kısmen aksamalar yaşandı. Meteorolojinin uyarısı üzerine hazır kıta halinde teyakkuzda bekleyen Aksaray Belediyesi, 8 ayrı mobil vidanjörler ile şehir genelinde hummalı bir çalıma yaptı. Yollardaki sular çekilerek herhangi bir olumsuzluğa geçit verilmezken, belediye ekipleri ayrıca 2 ayrı binanın bodrum katındaki su basma olayına da müdahale ederek vatandaşlara yardımcı oldu.
Şehir genelinde yağış halen devam ederken ekiplerin çalışmaları da aralıksız devam ediyor.
UŞAK
Uşak'ta etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı.
Sağanak nedeniyle Uşak - İzmir kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Otogar kavşağı yakınlarında çok sayıda araç suda mahsur kaldı.
Otomobiliyle mahsur kalan bir kişi ve iki çocuğu vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Şehit Mehmet Çetin Köprülü Kavşağı yakınlarında ise yoldaki su birikintisi nedeniyle duran otomobile tır arkadan çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.
Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri, ev ve iş yerlerinden su tahliyesi yaptı.
Bazı vatandaşlar tıkanan mazgalları kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.
Merkeze bağlı Ciğerdede köyü civarında etkili olan dolu nedeniyle tarlalar ve ormanlık alanlar beyaza büründü.
ÇANKIRI
Meteorolojinin uyarısının ardından Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış tahmininde bulunarak 'sarı' kodla olumsuzluklara karşı uyardığı Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.
Etkili olan dolu yağışı bir süre sonra yerini sağanak yağışa bıraktı. Yağışların yarın akşama kadar il genelinde etkili olması bekleniyor.
NİĞDE
Niğde’de etkili olan sağanak yağışın ardından bazı bölgelerde dolu etkili oldu.
Dolu nedeniyle Niğde-Kayseri karayolu ve beyaza bürünürken bazı beldelerde tarım arazileri kısmen zarar gördü. Çarıklı köyü ile Sultanpınar köyünde sağanak yağış nedeniyle su taşkınları meydana gelirken bazı beldelerde ise dolu nedeniyle meyve bahçeleri zarar gördü.
Niğde Valiliği, metrekareye 21-50 kilogram yağış düşeceğini belirtilerek vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar konularında tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunmuştu.
Yapılan meteorolojik uyarıda bugün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağışın gece 23.00’a kadar süreceği tahmin ediliyor.
KARABÜK
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle
yollarda su birikintileri oluştu. İnşaat malzemeleri satan bir esnaf, akıntıya kapılan eşyalarını toplamakta güçlük çekti.
Belediye ekipleri, akıntıyla gelerek rögarları tıkayan malzemeleri temizledi.
Bir süre sonra sağanağın, yerini doluya bıraktığı ilçede, yollarda ve tarlalarda yer yer beyaz örtü oluştu. Sürücüler, yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Meteoroloji yetkilileri, yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
DİYARBAKIR
Diyarbakır’da ikindi vaktinde kısa süreli dolu ve yağmur yağışı etkili oldu.
Dün gece saatlerinden itibaren kentte etkili olan toz taşınımına ikindi vaktinde yağmur ve dolu yağışı eşlik etti. Kısa süreli etkili olan dolu yağışı, birçok yeri beyaza bürüdü.
NEVŞEHİR
Nevşehir'de etkili olan dolu, tarım arazilerinde hasara neden oldu.
Kent merkezinde ve kırsal bölgelerde yer yer etkili olan dolu yağışı sebebiyle sel ve su taşkınları meydana geldi.