KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI MESUT KOCAGÖZ'E YÖNELTİLEN SUÇLAMA

Kocagöz'ün 28 Kasım 2023'te teleferik istasyonunu işleten ANET AŞ'de genel müdür olarak görev yaptığı ancak Ticaret Sicil Gazetesi'ne göre bu yetkisinin 19 Şubat 2024'te son bulduğu belirtilen iddianamede, "Her ne kadar görev yaptığı süre içerisinde teleferikle ilgili işlem ve bakımların yapılması amacıyla ANET AŞ Genel Müdür Yardımcısı A.B.S'ye imza yetkisi vermiş ise de bu yetki devri yapılan işlemlerin sorumluluğunu ortadan kaldırmamıştır." ifadelerine yer verildi.