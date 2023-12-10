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        'Dur' ihtarına uymayan sürücü, 30 kilometrelik takiple yakalandı

        ANTALYA'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan otomobildeki iki kişi, 30 kilometrelik takibin ardından yakalandı. Gözaltına alına şüpheliler otomobilin, araç muayenesi olmadığı için kaçtıklarını öne sürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 10:58 Güncelleme: 10.12.2023 - 11:00
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        'Dur' ihtarına uymayan sürücü, 30 kilometrelik takiple yakalandı
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        ANTALYA'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan otomobildeki iki kişi, 30 kilometrelik takibin ardından yakalandı. Gözaltına alına şüpheliler otomobilin, araç muayenesi olmadığı için kaçtıklarını öne sürdü.

        Olay, saat 09.30 sıralarında meydana geldi. 07 EİF 004 plakalı otomobilin sürücüsü, Kemer ilçesi Beldibi trafik uygulamasında polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekiplerin telsizden anons etmesinin ardından diğer ekipler de otomobilin peşine düştü. Ön tarafında plaka olmayan, Konyaaltı ilçesinden kent merkezine doğru seyir halinde olduğu belirlenen otomobil, 30 kilometrelik takibin ardından Arapsuyu Kavşağı'nda durduruldu, içindeki 2 kişi yakalandı. Sürücü Samet Ö. (22) ve yanındaki Tolga K. (32), kelepçe takılarak ekip aracına alındı. Otomobilde yapılan aramada çok sayıda içki şişesine rastlanırken, aracın muayenesinin olmadığı da belirlendi. Samet Ö. ile Tolga K., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü, otomobil olay yerinden alındı. Sürücü Samet Ö.'ye 'Dur ihtarına uymamak', 'Işık ihlali', 'Trafiği tehlikeye sokmak' gibi suçlardan ceza yazılacağı, otomobilin de trafikten men edileceği kaydedildi.

        Otomobilde yolcu konumunda bulunan ve alkollü olduğu gözlenen Tolga K., "Neden kaçtınız" sorusuna gülerek, "Fenni muayenesi yok ki arabanın, ondan başka bir şey yok. Alkol şişeleri var ama çocukta alkol yok. Bende alkol var" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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