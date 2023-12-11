ABD'nin Gazze'de ateşkes tasarısını veto etmesine Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da tepki gösterildi

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de acilen insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmesine tepki gösterdi.

Antalya'da Muratpaşa Camisi önünde yatsı namazı sonrası bir araya gelen üyeler, Filistinliler için dua etti.

Vakıf adına basın açıklamasını okuyan TÜGVA Antalya İl Lise Teşkilat Sorumlusu Ahmet Haktan Özbey, 68 gündür İsrail tarafından Gazze'de soykırım yapıldığını ve binlerce insanın şehit edildiğini belirtti.

Savaş hukukunun, evrensel insan haklarının altüst edildiğini dile getiren Özbey, şunları söyledi:

"Dünya halkları bu soykırıma, bu katliama sessiz kalmamış, tepki göstererek ülkelerin harekete geçmesi çağrısında bulunmuştur. Her ne kadar çok geç kalsa da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bu çağrılara cevap vererek ateşkes ilan edilmesi için harekete geçmiştir. Ne yazık ki yapılan oylamada bütün üyeler oy birliği ile ateşkes yapılmasını talep ederken ABD'nin veto etmesi sebebiyle karar alınamamış, reddedilmiştir. ABD, 13 Birleşmiş Milletler üyesi ülkeyi karşısına alarak İsrail'in katliamına ortak olduğunu tescillemiştir."

Daha iyi, daha adil bir dünya için bu ret kararını kınadıklarını dile getiren Özbey, "Son nefesimize kadar Gazzeli masum sivillerin yanında olacak, suçlular cezalandırılana kadar her platformda girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

- Muğla

Muğla'da Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camisi'nde bir araya gelen TÜGVA üyeleri ve vatandaşlar, yatsı namazını kıldı.

TÜGVA İl Başkan Yardımcısı Mehmet Sefa Esenkaya, namaz sonrası cami önünde yaptığı açıklamada, ABD'nin 13 Birleşmiş Milletler üyesi ülkeyi karşısına alarak İsrail'in katliamına ortak olduğunu tescillediğini söyledi.

Amerika'nın tarihine İsrail barbarlığına ortak olmanın bir kara leke olarak yazıldığını belirten Esenkaya, "Bu ret kararı şüphesiz Amerikan halkının değil iktidarda bulunan siyonist Biden hükümetinin bir kararıdır. Artık özgürlük, barış, insan hakları konusunda Amerika hükümetinin hiçbir iddiası ve samimiyeti söz konusu olamaz." diye konuştu.

- Isparta

Isparta'da yatsı namazının ardından basın açıklaması yapıldı.

Grup adına açıklama yapan TÜGVA İl Başkanı Furkan Tülü, Gazze’de İsrail tarafından gerçekleştirilen katliamın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini söyledi.

Son 68 günde 18 bin masum insanın katledildiğini belirten Tülü, şunları söyledi:

"7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere binlerce masum, ibadethanelerin, okulların, hastanelerin bombalanması sonucu acımasızca öldürülmüştür. Bu rakamlar bir matematik hesaplaması değil katledilen masum insanlardır. Savaş hukukunun, evrensel insan haklarının altüst edildiği bu saldırılar, şüphesiz bir soykırımdır. Dünya halkları bu soykırıma, bu katliama sessiz kalmamış, tepki göstererek ülkelerin harekete geçmesi çağrısında bulunmuştur."

Tülü, ABD'nin 13 Birleşmiş Milletler üyesi ülkeyi karşısına alarak İsrail'in katliamına ortak olduğunu tescillediğini dile getirdi.

- Burdur

Burdur'da TÜGVA üyeleri, ABD'nin Gazze'de insani ateşkes istenen tasarıyı vetosunu protesto etmek için Gazi Camisi'nde yatsı namazında buluştu.

TÜGVA İl Başkanı Yunus Taşkesen, Gazze'de terör devleti İsrail tarafından soykırım yapıldığını söyledi.

İsrail'in Gazze'de yaptıklarının İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçeceğini belirten Taşkesen, "Bütün dünya bu soykırıma şahit oluyor. Son 68 günde İsrail tarafından 18 bin masum insan katledilmiştir. 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere binlerce masum, ibadethanelerin, okulların, hastanelerin bombalanması sonucu acımasızca öldürülmüştür." diye konuştu.

Kararı kınadıklarını belirten Taşkesen, şunları kaydetti:

"Bu ret kararı şüphesiz Amerikan halkının değil iktidarda bulunan siyonist Biden hükümetinin bir kararıdır. Artık özgürlük, barış, insan hakları konusunda Amerika hükümetinin hiçbir iddiası ve samimiyeti söz konusu olamaz. Bu kararla dünyanın 5'ten büyük olduğu açıkça görülmüştür. Artık Amerika, insanlığın gözünde özgürlük ve insan hakları ülkesi değil barbarlık, zulüm, ırkçılık ve katliam ülkesi olarak tanımlanacaktır."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.