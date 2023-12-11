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        Kapıyı açmak için çıktığı balkonda mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

        ANTALYA'dababaannesi ve kardeşiyle evden çıkarken anahtarı içeride unutan Güney Efe B. (13), 3'üncü kattaki eve balkondan girmeye çalıştı. Tırmandığı 2'nci kat balkonunda mahsur kalan Güney Efe, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 14:58 Güncelleme: 11.12.2023 - 15:00
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        Kapıyı açmak için çıktığı balkonda mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı
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        ANTALYA'dababaannesi ve kardeşiyle evden çıkarken anahtarı içeride unutan Güney Efe B. (13), 3'üncü kattaki eve balkondan girmeye çalıştı. Tırmandığı 2'nci kat balkonunda mahsur kalan Güney Efe, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alındı.

        Olay, saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2517 Sokak üzerinde yer alan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Güney Efe B., babaannesi ve kız kardeşiyle dışarı çıkarken anahtarı içeride unuttu. Çilingir kapıyı açamayınca Güney Efe B., giriş kattaki depo tavanından, birinci katın demir korkuluklarına tutunarak 2'nci kat balkonuna ulaştı. Buradan üst kattaki dairelerine çıkmaya çalışan Güney Efe başarılı olamadı. Çocuk aşağıya da inemeyince durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, merdivenle Güney Efe'yi bulunduğu yerden alarak 3'üncü kattaki daire balkonuna çıkardı. Güney Efe, balkondan eve girerek, kapıyı aile bireylerine açtı.  

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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