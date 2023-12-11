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        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

        Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 13:59 Güncelleme: 11.12.2023 - 15:21
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        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
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        Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin Muratpaşa, Kepez, Aksu ve Manavgat ilçelerindeki iş yerlerine operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramalarda kaçak 52 kilogram kıyılmış tütün, 496 elektronik sigara likidi, 1077 puro, 157 bin 920 boş makaron, 848 şişe içki, 116 uyarıcı hap ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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