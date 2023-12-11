Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Jean Onana, ligde sadece 12 dakika süre aldı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Jean Onana, ligde sadece 12 dakika süre aldı

        Beşiktaş'ta performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle 5 futbolcu kadro dışı kaldı. Bu oyuncular arasında Jean Onana da yer alıyor. Fransız ekibi Lens'ten 4 milyon 37 bin 500 Euro bonservis bedeliyle siyah-beyazlılara transfer olan Onana, Süper Lig'de sadece 12 dakika süre buldu. Oyuncunun Beşiktaş'taki yıllık ücreti ise 1 milyon 200 bin Euro!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 14:41 Güncelleme: 11.12.2023 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 kaybeden ve zirveyle arasındaki puan farkı 14'e yükselen Beşiktaş'ta kadro yapılanmasına dair radikal kararlar alınmaya başladı. Siyah-beyazlı kulüp, Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

        2

        Kadro dışı kalan futbolcular arasında en dikkat çeken oyuncu ise Jean Onana oldu.

        3

        Sezon başında Fransız temsilcisi Lens'ten 4 milyon 37 bin 500 Euro'luk bedelle 4 yıllığına Beşiktaş'a imza atan Onana, fazla forma şansı bulamadan kadro dışı bırakıldı.

        4

        23 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de toplam 12 dakika sahada kaldı. Kamerunlu oyuncu, Karagümrük, Pendikspor ve Başakşehir maçlarında 1'er dakika, Gaziantep FK mücadelesinde de 9 dakika görev aldı. Bu kulvarda gol ya da asisti olmayan Jean Onana, Konferans Ligi eleme ve grup aşamalarında ise 6 karşılaşmada 176 dakika top koşturdu.

        5

        Yaklaşık 4 milyon Euro'luk bonservis bedelinin yanı sıra siyah-beyazlılardan alacağı yıllık ücret de 1.2 milyon Euro olacak. Sezonun neredeyse yarısının geride kaldığı bu dönem için Onana'nın hak edişi ise yaklaşık 600 bin Euro ederken Kamerunlu futbolcunun Beşiktaş'a şu ana kadarki maliyeti ise 5 milyon Euro sınırına dayandı.

        6

        Onana, Beşiktaş'a transferinden önce Vincent Aboubakar ile görüştüğünü aktarmıştı. Kulübün sosyal medya hesabına konuşan Jean Onana, "Bana Beşiktaş’ın hedefleri olan bir kulüp olduğunu söyledi.

        Kendisi aynı zamanda milli takımda benim kaptanım. Beşiktaş hakkında söylediği iyi şeylerden motive oldum. Türkiye'de bir zorluk yaşayacağımı sanmıyorum. Tüm enerjimle oynamak istiyorum. Kazanmak istiyorum, çünkü ben kazanmak için buradayım" ifadelerini kullanmıştı.

        7

        Kamerunlu oyuncunun, siyah-beyazlılara transfer sürecinde görüştüğü Aboubakar da kadro dışı bırakılan futbolcular arasında yer aldı.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        Aile kavgası değil dehşet! Ölü ve yaralılar var!
        Aile kavgası değil dehşet! Ölü ve yaralılar var!
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde son 16 turu için sahaya çıkıyor
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde son 16 turu için sahaya çıkıyor
        Anne katili: Cini sehpa ile vurarak çıkardım
        Anne katili: Cini sehpa ile vurarak çıkardım
        Beşiktaş'ta 5 kadro dışı!
        Beşiktaş'ta 5 kadro dışı!
        İstanbul'da dehşet! Ege, 17 yaşındaydı! Parkta kurşun yağmuru!
        İstanbul'da dehşet! Ege, 17 yaşındaydı! Parkta kurşun yağmuru!
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Onur Şener cinayetinde yeni gelişme!
        Onur Şener cinayetinde yeni gelişme!
        Szymanski kasırgası!
        Szymanski kasırgası!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        "Kutsal tokat"
        "Kutsal tokat"
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        'Bebe' polemiğinden Aleyna çıktı
        'Bebe' polemiğinden Aleyna çıktı
        İstanbul'a güzel haber! Topraktan süzülen sağanakla barajlarda son durum!
        İstanbul'a güzel haber! Topraktan süzülen sağanakla barajlarda son durum!
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile 3 saat… Michelin yıldızına Antalya formülü bulunabilir mi?  AKM’nin sahnelerinin bir örneği var mı? Arkeolojide altmış yıldır yapılamayan 4 yılda nasıl yapılacak?
        Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile 3 saat… Michelin yıldızına Antalya formülü bulunabilir mi?  AKM’nin sahnelerinin bir örneği var mı? Arkeolojide altmış yıldır yapılamayan 4 yılda nasıl yapılacak?
        PISA’da dökülürken kabahatli kim – Pandemi, dijitalleşme, göçmen çocukları?
        PISA’da dökülürken kabahatli kim – Pandemi, dijitalleşme, göçmen çocukları?