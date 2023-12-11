Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Jean Onana, ligde sadece 12 dakika süre aldı

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23 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de toplam 12 dakika sahada kaldı. Kamerunlu oyuncu, Karagümrük, Pendikspor ve Başakşehir maçlarında 1'er dakika, Gaziantep FK mücadelesinde de 9 dakika görev aldı. Bu kulvarda gol ya da asisti olmayan Jean Onana, Konferans Ligi eleme ve grup aşamalarında ise 6 karşılaşmada 176 dakika top koşturdu.

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Yaklaşık 4 milyon Euro'luk bonservis bedelinin yanı sıra siyah-beyazlılardan alacağı yıllık ücret de 1.2 milyon Euro olacak. Sezonun neredeyse yarısının geride kaldığı bu dönem için Onana'nın hak edişi ise yaklaşık 600 bin Euro ederken Kamerunlu futbolcunun Beşiktaş'a şu ana kadarki maliyeti ise 5 milyon Euro sınırına dayandı.