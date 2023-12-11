Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer mesajı!

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ICARDI'NİN ETKİSİ...

Icardi gibi deneyimli ve kaliteli oyuncularla oynamak gelişmek için ne kadar önemli?

"Mauro’nun olağanüstü bir etkisi oldu, o ve diğer büyük oyuncular, benim ve diğerlerinin yanı sıra tüm kulübün gelişimini teşvik etti. Başkanın bu tür oyuncuları getirmesi bize inanılmaz bir destek verdi, ayrıca Mauro’nun varlığı sahada büyük işler yapabilme bilincine katkı sağlıyor."