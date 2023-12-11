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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Beyoğlu'da ünlü oryantal Didem Kınalı'ya kapkaç şoku! 70 bin TL'lik telefonu kapkaç yapıldı!

        Oryantal Didem'e kapkaç şoku!

        İstanbul Beyoğlu Cihangir'de, köpeğini gezdirmek için dışarıya çıkartan ünlü oryantal Didem Kınalı'nın cep telefonu, 3 şüpheli tarafından kapkaç yapıldı. Şoke olan Kınalı şikâyette bulundu. Olayın ardından çalışma yapan polis, kapkaççıları yakaladı. Kapkaççıların takip görüntüleri de elde edildi

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 11.12.2023 - 14:55 Güncelleme: 11.12.2023 - 15:08
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        Oryantal Didem'e kapkaç şoku!
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        İstanbul'da olay, önceki akşam saat 21.30 sıralarında, Beyoğlu Cihangir’de meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre köpeğini gezdirmek için dışarıya çıkartan 37 yaşındaki ünlü oryantal Didem Kınalı, dolaşmaya başladı.

        70 BİN TL'LİK TELEFONU KAPKAÇ YAPTILAR

        O esnada kapüşonlu 2 kapkaççı, Kınalı’yı takip etmeye başladı. Bir süre takip eden şüpheliler, Kınalı evine gireceği esnada elindeki 70 bin lira değerinde cep telefonunu kapkaç yaptı.

        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

        Olayın ardından Didem Kınalı emniyete giderek şikâyete bulundu. Şikâyetin ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, Kınalı'nın ifadesinden yola çıkarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

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        KAPKAÇÇILAR YAKALANDI

        Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin önce eşkalleri, ardından da kimlikleri tespit edildi. Sokak sokak kamera incelemesi yapan polis ekipleri zanlıları, Türkgücü Caddesi üzerinde kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı.

        TAKİP ANI KAMERADA

        Olayın ardından kapkaççılar kaçarken, gözcü olduğu belirtilen diğer şüpheli, Kınalı’nın yanına gelerek, “Telefonu para karşılığında sana getiririm” dediği öğrenildi. Görüntülerde şüphelilerin Didem Kınalı’yı takip ettikleri yer aldı.

        BİRÇOK SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

        Emniyette 3 adet suç kaydı bulunan Atilla A., 1 suç kaydı bulunan Umut İ. ve 1 suç kaydı bulunan Maşallah A., adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yakalandığını öğrenen Didem Kınalı, sosyal medya hesabı üzerinden polis ekiplerine teşekkür etti.

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