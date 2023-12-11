Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odasında yeni başkan Umut Güzel oldu Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Savaş'ın belediye başkan aday adaylığı için istifa etmesinin ardından yönetim kurulu kararı ile başkanlığa Umut Güzel getirildi.

Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Savaş'ın belediye başkan aday adaylığı için istifa etmesinin ardından yönetim kurulu kararı ile başkanlığa Umut Güzel getirildi.

Başkan Güzel, yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

Recep Savaş'ın belediye başkan aday adaylığı için kanunen görevinden istifa etmesi gerektiğini belirten Güzel, "Bu süreçten sonra yönetim kurulu kararı ile demokratik bir seçim uygulanması gerekiyordu. Yönetim kurulu arkadaşlarımız da bizi münasip gördüler. Sadece 11 kişilik yönetim kurulu üyelerinin oyu ile Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı olarak görevlendirildim. Bundan sonra bir dahaki dönem seçimlerine kadar inşallah hep birlikte beraberiz. Daha yeni bir başkanız. Recep Başkanımızın yönetiminde yıllardır görev yaptım ama başkanlık farklı. Yönetim kurulu üyeliği farklı." dedi.

Bundan sonraki süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan Güzel, "Esnaf kardeşlerimizin hepsi ile tek tek görüşeceğiz, gideceğiz. Bir eksiklikleri olursa 7/24 Allah izin verirse biz de esnafımızın yanında olmaya çalışacağız. Biraz gençlik var. Biraz da bir heves var. Biz de bu hevesimizin peşinde koşacağız." diyerek konuştu.

Yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

Başkan Umut Güzel, başkanvekili Mesut Avşar, yönetim kurulu üyeleri Cafer Sargın, Ahmet Ersöz, Erdal Yılmaz, Ali Al, Hüsamettin Temiz, Soner Sarıboğa, Mete Erdem ve Muhammet Tosun.