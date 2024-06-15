Zelenskiy, Putin'in ateşkes önerisini "ültimatom" olarak nitelendirdi: "Bu, Rus nazizmi"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ateşkese yönelik şartlarını "ültimatom" olarak nitelendirdi.

İtalya'nın Borgo Egnazia beldesinde gerçekleştirilen 50. G7 Liderler Zirvesi'nin ilk günündeki ülkesi özelindeki oturumlara katılan ve burada ayrıca ABD ile 10 yıllık savunma işbirliği anlaşması imzalayan Zelenskiy, İtalyan Skytg24 kanalına röportaj verdi.

Zelenskiy, Putin'in 14 Haziran'da ateşkes için sunduğu şartlara ilişkin, "Bu ültimatom mesajları hakkında ne söyleyebiliriz ki? Daha önceki ültimatomlardan farklı değiller." dedi.

Ukrayna lideri, yeni bir Nazizim dalgasının doğmakta olduğunu öne sürerek, şöyle konuştu: REKLAM "Bu, Rus nazizmi. Putin’in açıkladığı şey, işgal edilen topraklarımızın bir kısmını, hatta işgal edilmeyenleri de vermemiz gerektiği. Bunlar olursa duracağını söylüyor. Bu tür mesajları (Adolf) Hitler de gönderiyordu. Çekoslovakya'nın sadece bir bölümünü talep ederek duracağını söylemesi üzerinden 100 yıl bile geçmedi. Bunlar tarihsel yalanlar. Daha sonra Polonya ve tüm Avrupa işgal edildi. Bu Nazizm dalgasının asla durmadığını biliyorsunuz, Putin de Afrika’ya kadar geldi. İşte bu nedenle bu mesajlara güvenmemeliyiz."

PAPA'YA TEŞEKKÜR ETTİ Zelenskiy, G7 Liderler Zirvesi’ne davetinden ötürü İtalya'ya teşekkür ederek, "Bu zirvede, ortaklık ve askeri işbirliği bağlamında iki önemli anlaşma imzaladık. Amerika ile çok önemli anlaşmalar imzaladık, Japonya ile de aynı şekilde.” ifadesini kullandı. G7 Liderler Zirvesi'nde Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile görüşme fırsatı bulduğunu belirten Zelenskiy, Papa'ya teşekkür ederek, Vatikan'ın kendilerine yardım ettiğini söyledi. Ukrayna lideri, Rusya ile savaşlarında, askerlerinin iyi işler çıkardığını ancak askeri yardıma ihtiyaç olduğunu vurguladı.

ZELENSKİY'DEN ÇİN'E MESAJ Zelenskiy, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştüğünü ifade ederek, "Eğer Çin lideri bana, Rusya'ya silah satmayacağını söylüyorsa ben bu sözlere güvenirim. Elbette eğer öyle olmaz ve Çin, Kuzey Kore gibi yardım ederse, bu farklı bir hikaye olacaktır. Böyle olursa bir trajedi olur." dedi. Rusya, Kuzey Kore ve İran’ın aynı saflarda olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Çin'in, Rusya'ya yardım eden ülkeler arasında yer almasını istemem." değerlendirmesinde bulundu. Zelenskiy, Putin'in her durumda Avrupa’yı tırmanan gerginliğe dahil edeceğini öne sürerek, başka suçlar olmadan durdurulması gerektiğini kaydetti.

PUTİN NE DEMİŞTİ? Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle dün Moskova'da yaptığı toplantıda Ukrayna ile müzakere masasına oturmaya hazır olduklarını dile getirmişti. Putin, "Ukrayna askeri birliklerinin Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetleri, Herson ve Zaporijya bölgelerinden çıkarılmalı. Kiev'in buna hazır olduğunu ilan etmesi ve birliklerini çekmeye başlaması, NATO'ya üye olma planlarından vazgeçtiğini resmen bildirmesinin ardından hemen çatışmaları durdurma ve müzakereleri başlatma emrini vereceğiz. Bunu hemen yapacağız." demişti.

Ukrayna birliklerinin, söz konusu bölgelerden engel konulmadan güvenli şekilde çekilmesini garanti ettiklerini vurgulayan Putin, "Kiev'in, birliklerin çekilme, herhangi bir ittifaka üye olmama, Ukrayna'nın gelecekteki varlığına bağlı olan Rusya ile diyaloğu başlatma konusundaki kararları Batı'nın emirlerine değil mevcut gerçeklere ve Ukrayna halkının ulusal çıkarlarına dayanarak alacağını umuyoruz." şeklinde konuşmuştu. Putin, konuşmasına şöyle devam etmişti: "Ukrayna'ya bugün tekrar gerçek bir barış teklifi yapıyoruz. Eğer Kiev ve Batılı ülkeler, önceden olduğu gibi bu teklifi kabul etmezse bu, kanın dökülmesinde onların siyasi ve ahlaki sorumluluğudur. Temas hattındaki gerçekler Kiev'in yararına ileride değişmeyecek ve müzakerelerin yeniden başlatılması için şartlar farklı olacak. Batı'nın istediği gibi geçici ateşkesi sağlamayı ve meseleyi dondurmayı değil, çatışmaları sonlandırmayı teklif ediyoruz."

"Ukrayna'nın tarafsız ve nükleer silahsız statüye sahip olması, asker, silah ve Nazilerden arındırılması gerektiğini" ifade eden Putin, söz konusu pusular konusunda 2022'de İstanbul'da yapılan müzakerelerde mutabık kalındığına dikkati çekmişti. Bununla birlikte Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik uyguladığı yaptırımların kaldırılması gerektiğini bildiren Putin, "Rusya, Ukrayna'daki savaşı gerçekten sona erdirecek bir teklif yapıyor. Tarihteki trajik sayfayı kapatmaya, Rusya'nın Ukrayna ve Avrupa ile güvene dayalı iyi komşuluk ilişkilerini yeniden adım adım inşa etmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.