İrlanda'da İsrail'le ticaret protesto edildi

Bakanlık önünde toplanmalarının büyük önem taşıdığını dile gtiren Higgins, "İsrail'e giden silah akışına baktığımızda, burada Uluslararası Adalet Divanı'nın da gerçekten çok açık olduğunu görüyoruz. Tüm ülkelerin, uluslararası hukukun ihlalini ve soykırım riskini önlemek için gerekli tüm adımları atma yükümlülüğü var." şeklinde konuştu.