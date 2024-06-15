Nerede o eski bayramlar... Unutulmuş ve unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri

ANKARA'DA "EBEBİŞ" OYUNU

Ankara'da çocuklar arasında sürdürülen bir bayram oyunu var: Ebebiş oyunu. Bu oyun sadece bayram sabahları oynanıyor. Kentte geleneği sürdürecek çocuklar bayram namazından önce ya da sonra bir meydanda toplanıyor ve aralarında bir ebe seçiyorlar. Bu ebe, bulundukları bölgedeki bütün evlerin kapısını çalıyor. Kapı çalındıktan sonra bütün çocukalr hep beraber “Ebebiş ebebiş, vermeyen çürük diş” tekerlemesini söylüyor.

Kimin kapısı çalındıysa o evde yaşayanlar bu tekerlemeyi duyduktan sonra çocuklara bayram harçlığı ya da bayram şekeri veriyor.